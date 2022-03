Switch-Games in Minecraft zocken: Fan baut Nintendo-Konsole im Survival-Spiel

Eine Konsole in Minecraft? Ein YouTuber zaubert ein Switch-Spiel in die Sandbox. Bild: YouTube/Shalz, Nintendo.

Mini-Games in Minecraft haben eine lange Tradition. Des Öfteren haben kreative Fans andere beliebte Spiele in das Survival-Game verfrachtet. Während einige schön anzusehen, aber nicht funktionstüchtig sind, erschafft folgender YouTuber eine spielbare Nintendo Switch samt brandneuem Spiel.

Minecraft-Fan spielt schon jetzt Nintendo Switch Sports

Während alle Switch-Besitzer sich noch bis zum 29. April für das neue Nintendo Switch Sports gedulden müssen, hat ein YouTuber das kommende Sport-Spiel bereits selbst entwickelt. In Minecraft.

Dafür waren einige Tricks und Kniffe sowie viel Arbeit nötig. Es ist nicht das erste Mal, dass Shalz eine Nintendo Switch in das Survival-Game von Mojang verfrachtet hat.

In diesem Video seht ihr, wie er Mario Kart im Handheld-Modus der Switch zum Laufen kriegt. Nachdem das bereits gut geklappt hat, wollte sich Shalz nun dem noch unveröffentlichten Spiel von Nintendo widmen. Wie der gesamte Entstehungsprozess samt gewisser Hürden ausgesehen hat, könnt ihr diesem amüsanten YouTube-Video entnehmen (Kommentar in englischer Sprache):

Wie funktioniert die Bowling-Bahn?

Da die Umsetzung sehr aufwendig war, hat sich Shalz erst einmal nur dem Bowling-Part von Nintendo Switch Sports gewidmet. Für die perfekte Illusion einer funktionierenden Switch kommen einige Kommandos sowie Portale zum Einsatz. Für die Bowling-Pins und -Kugel hat Shalz Endstäbe und einen Schleim verwendet. Um am Ende alles auf der Switch im Spiel laufen zu lassen, ist ein komplexes System von einzelnen Kommandos nötig, die ihre Ausführungen am Ende in den kleinen Bildschirm der Konsole projizieren.

Zum Ende des Videos spielt der Ersteller sogar eine Partie Bowling gegen seine Freunde und zeigt, dass das Mini-Game funktioniert. Sogar mit Punktestand, Nintendo-Switch-Sports-Sounds und einigen einfachen Kamerafahrten. Natürlich mussten für die Minecraft-Switch-Version einige Abstriche und Vereinfachungen vorgenommen werden, doch ist das Ergebnis dennoch beeindruckend.

In den YouTube-Kommentaren feiern die Zuschauer das Video und sprechen Shalz großes Lob aus. Der YouTuber lässt die Community außerdem entscheiden, welchen Teil von Nintendo Switch Sports er als nächstes in das Spiel integrieren soll.

Die Möglichkeiten der Sancbox sind fast unendlich. Folgende Dinge könnt ihr tun, wenn euch mal Langeweile in Minecraft heimsuchen sollte: