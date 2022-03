PlayStation-Boss ist mit eigener PS5 überfordert

Da ist dem PlayStation-Chef höchstpersönlich ein kleines Missgeschick mit seiner PS5 unterlaufen. Bild: Getty Images/AaronAmat.

Die PlayStation 5 kann neben der vertikalen Position auch schnell auf die Seite gelegt werden. Dafür hat Sony sogar extra einen Standfuß erfunden. Davon will der Chef der PlayStation-Studios allerdings nichts wissen und stellt sein PS5-Exemplar auf ziemlich rebellische Weise auf.

Die PS5 steht Kopf

In einem niedlichen Twitter-Post will der Chef der PlayStation Studios Hermen Hulst eigentlich nur seine Katze beim Jagen der Bugsnax präsentieren. Doch die Spieler nehmen etwas ganz anderes in den Fokus: Die darunter platzierte PlayStation 5.

Ihr habt noch keine Next-Gen ergattert, wollt aber auf der Hut sein? Dann empfehlen wir euch einen Blick in unseren praktischen Übersichtsartikel. Da haben wir euch alle Online-Shops zusammengestellt, bei denen ihr die PS5 am besten bestellen könnt.

Die PS5 liegt, wie es bei der Konsole auch möglich ist, horizontal auf seinem Wohnzimmerschrank. Soweit nichts Außergewöhnliches. Schaut man allerdings genauer hin, sieht man, dass die Konsole in der Tat Kopf steht:

Der Chef der PlayStation Studios sschert sich nicht um Vorgaben: Seine PS5 steht andersherum. (Quelle: Resetera.)

Eigentlich befindet sich das Blu-Ray-Laufwerk bei korrekter Aufstellung auf der unteren linken Seite, wie etliche Produktbilder zuvor bewiesen haben. Nicht so bei Hulst. Dieser ignoriert offenbar den "praktischen" Standfuß und stellt die Konsole einfach rebellisch auf den Kopf.

Reupload ohne PS5

Wie Spieler im Resetera-Forum anmerken, ist der Post nach dem Bemerken schnell gelöscht und mit dem gleichen Video erneut hochgeladen worden. Dieses Mal zwar immer noch mit der niedlichen Katze, aber ohne die rebellisch platzierte PS5.

Bei der extravagant geformten PS5 kann es schon einmal passieren, dass die Konsole im Liegen falsch positioniert wird. Auch dem Studio-Boss persönlich. Wir hatten im Vorfeld auch so unsere Bedenken bei der horizontalen Aufstellung der PlayStation 5.

Um weiteren Fehlaufstellungen vorzubeugen, könnt ihr eure PS5 ja einfach stehend hinstellen. Habt ihr bereits eine PS5? Wenn ja, wie stellt ihr sie am liebsten auf? Besucht uns auf Facebook und berichtet uns in den Kommentaren von euren Erfahrungen.