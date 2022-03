Silent Hill: Konami begeht kolossalen Fehler und ein Troll freut sich

Die Krankenschwestern gehören zu den bekanntesten Gegnern aus der Silent-Hill-Reihe. (Bild: Konami)

Ein unbekannter Internet-Troll hat Konami die Domain von Silent Hill weggeschnappt und nutzt die Webseite nun dafür, um den japanischen Publisher mit einem ganz bestimmten Tweet zu verärgern.

Die "Silent Hill"-Domain hat einen neuen Besitzer

Ach, Konami. Der Ruf des japanischen Videospielherstellers ist bereits seit einigen Jahren umstritten. Besonders wegen der stiefmütterlichen Behandlung der „Silent Hill“-Reihe und dem unrühmlichen Ende von P.T. aka Silent Hills. Nun hat dieser lieblose Umgang mit der legendären Horror-Reihe aber ihren traurigen Höhepunkt erreicht.

Der Publisher hat nämlich ganz offenbar vergessen, sich die offizielle Internet-Domain von Silent Hill zu sichern beziehungsweise rechtzeitig zu erneuern. Ganz zur (Schaden-) Freude von einem Fan, der sich die Domain einfach geschnappt hat und nun dafür benutzt, um Konami gehörig zu trollen.

Wenn Ihr nämlich jetzt silenthill.com aufruft, seht ihr keine Informationen zur Horror-Reihe mehr, sondern lediglich einen Tweet von Mashahiro Ito, dem Art Director von Silent Hill. Ito hatte sich vor kurzem mit klaren Worten zu seinem Design von Antagonist Pyramid Head geäußert:

Dummer Fehler oder Marketing-Stunt?

Warum gerade dieser Tweet die Webseite ziert und was uns der neue Besitzer der Domain damit genau sagen will, bleibt wohl ganz der eigenen Interpretation überlassen. Feststeht allerdings, dass dieser Fauxpas Konami so gar nicht gefallen dürfte.

Zumal man davon ausgehen muss, dass das Unternehmen brennend daran interessiert sein dürfte, die bekannte Domain zurückzubekommen. Immerhin gibt es seit einiger Zeit Gerüchte darüber, dass Konami plant, die „Silent Hill“-Reihe wiederzubeleben. Da wäre eine entsprechende Domain also praktisch.

Fragt sich nur, ob der neue Besitzer die begehrte Domain einfach so hergibt oder ob das japanische Unternehmen die Brieftasche zücken muss. Für einen Marketing-Stunt wäre der Verlust der eigenen Webseite jedenfalls ein ziemlich seltsamer Schachzug, um das Franchise wieder aufleben zu lassen.