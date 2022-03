Skyrim-Vorgänger hat die ganze Zeit eure Konsole heimlich neu gestartet

Der Skyrim-Vorgänger startet eure Konsole neu und niemand hats gemerkt. Bildquelle: Bethesda

Lange Ladezeiten sind ein Albtraum für passionierte Gamer. The Elder Scrolls 3: Morrowind ist in diesesm Feld gerade auf den Konsolen ein besonders schlimmer Kandidat. Bethesda enthüllt jetzt, dass das Rollenspiel in dieser Zeit allerdings aktiver war, als ihr denkt.

The Elder Scrolls 3: Morrowind manipuliert eure Konsole

Warum hatte der Skyrim-Vorgänger The Elder Scrolls 3: Morrowind so lange Ladezeiten? Todd Howard, der Game Director von Bethesda, liefert jetzt endlich die Antwort: Das Spiel brauchte Zeit, um eure Xbox vollständig neu zu starten.

Der Grund dafür war, dass Bethesda Probleme damit hatte, das Rollenspiel mit all seiner (damaligen) Grafikpracht auf die Konsole zu bringen. Folglich mussten die Entwickler eine Tricks anwenden:

"Es gibt einige Trick, die die Xbox uns beigebracht hat. Mein liebster in Morrowind ist, dass die Konsole ohne Wissen des Spielers neu gestartet werden kann, wenn ihr der Arbeitsspeicher ausgeht. Dabei kann etwa ein Bild auf dem Bildschirm erscheinen. Manchmal, wenn Morrowind geladen hat, dann hat es sehr lange geladen. Das sind wir, wie wir die Xbox neu starten. Das war wie ein Hail Mary für uns."

Xbox hat Skyrim-Vorgänger kaum zum Laufen gebracht

Dank dem einfachen Trick gelang es den Entwicklern schließlich, dass umfangreiche Rollenspiel überhaupt auf der Xbox zum Laufen zu bringen. Trotz der teilweise extrem langen Ladezeiten, scheint es jedoch keinem Spieler aufgefallen zu sein.

Morrowind ist damals exklusiv für PC und Xbox erschienen. Auch in der Zukunft sind die Schicksale von Microsoft und Bethesda miteinander verknüpft. Nachdem der Tech-Gigant den Entwickler für 7.5 Milliarden Dollar kaufte, könnte das lang ersehntes The Elder Scrolls 6 ebenfalls exklusiv für die beiden Plattformen erscheinen.

