Steam-Topseller: Shooter-DLC legt sich mit Elden Ring an

Ein Roguelike-Shooter kämpft sich in die Topseller auf Steam vor. Elden Ring bleibt aber ganz oben. Bildquelle: Gearbox Publishing

Auch im März behält Elden Ring die Herrschaft über die Verkaufs-Charts auf Steam. Die brandneue Erweiterung für einen Third-Person-Shooter schafft es jetzt allerdings, dem neuen Spiel der Dark-Souls-Entwickler gefährlich nahe zu kommen.

Neuer Shooter-DLC ist fast so erfolgreich wie Elden Ring

Die lange Wartezeit scheint sich gelohnt zu haben. Elden Ring ist endlich da und sahnt auch in unserem Test eine tolle Bewertung ab. Auch der Entwickler FromSoftware kann sich freuen, denn sein Open-World-Experiment hat den ersten Platz der Steam-Topsellerliste seit Launch fest im Griff. Ein neu erschienener DLC für den Roguelike-Shooter Risk of Rain 2 macht es sich jetzt jedoch auf dem zweiten Platz bequem.

In Risk of Rain 2 kämpft ihr euch durch verschiedene Level auf einem Alien-Planeten, besiegt Bosse und sammelt Loot. Dafür stehen euch besondere Fähigkeiten und eine Vielzahl an Gegenständen zur Verfügung, die ihr in jedem Spieldurchlauf auf unterschiedliche Weise kombinieren könnt. Der Launch-Trailer zur Erweiterung Survivors of the Void zeigt euch, wie sich der Shooter spielt:

Risk of Rain 2: Survivors of the Void – Launch-Trailer zur Erweiterung

Risk of Rain 2 ist auf Steam gerade im Angebot

Die Erweiterung Survivors of the Void bringt die Überlebenden Railgun-Schützin und Leeren-Unhold sowie neue Level und korrumpierte Gegenstände mit besonderen Fähigkeiten ins Spiel. Bei den Fans scheint der DLC gut anzukommen. 95 Prozent der Nutzerrezensionen fallen positiv aus.

Falls euch das Gameplay zusagt, ist jetzt ein guter Moment für PC-Spieler, um mit dem Shooter anzufangen. Das Grundspiel ist noch bis zum 8. März um 50 Prozent reduziert und kostet nur 12,49 Euro. Für 22,23 Euro bekommt ihr die Erweiterung gleich dazu.

Risk of Rain 2 gibt es auch auf der PlayStation 4. Hier könnt ihr es euch auf Amazon ansehen: