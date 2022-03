Bye Bye, PlayStation 3: Sony beerdigt die Konsole endgültig

Das Ende der PlayStation 3: Ein Symbolbild. (Bild: Getty Images/Romolo Tavani

Sony stellt den offiziellen Support der PlayStation 3 ein. Somit ist es nicht mehr möglich, die Konsole beim Hersteller direkt reparieren zu lassen. Damit ist die PS3-Ära beendet.

PlayStation 3 (2006 - 2022)

Der eine oder andere hat sich bei der Artikel-Headline sicher folgendes gedacht: „Hä?! Die PlayStation 3 spielt doch schon seit Jahren keine Rolle mehr!“ und das stimmt zwar in gewisser Weise, aber in ihrem Heimatland Japan, wird die PS3 nach wie vor wie eine aktive Konsole behandelt.

Das bedeutet konkret: Defekte Geräte werden von Sony repariert und mit offiziellen Ersatzteilen versorgt. Zumindest bis jetzt. Denn wie der japanische Konzern vor kurzem über Twitter bekannt gab, ist der Vorrat an PS3-Ersatzteilen bald erschöpft und damit wird dann auch der offizielle Support für die betagte Konsole endgültig eingestellt. Ganz genau endet der Kundendienst am 30. April 2022.

Die PlayStation 3: Eine Erfolgsgeschichte

Die PlayStation 3 erschien 2006 in Japan und den USA, bevor sie dann Anfang 2007 auch in Europa veröffentlicht wurde. Im Laufe ihres Lebens verkaufte sich die Konsole mehr als 87 Millionen Mal.

Angetrieben wurde dieser Erfolg durch exklusive Blockbuster-Spiele wie zum Beispiel God of War 3, Metal Gear Solid 4 oder The Last of Us. Gleichzeitig war die Konsole aber auch der Ursprung für viele neue und beliebte Marken, darunter Uncharted, die Souls-Spiele oder das LittleBigPlanet-Franchise.

Laut dem Review-Aggregator Metacritic sind die besten Spiele auf der PlayStation 3 Grand Theft Auto IV mit 98 Prozent, Grand Theft Auto V mit 97 Prozent und Uncharted 2: Among Thieves mit 96 Prozent.

Für den weltweiten Erfolg der Konsole waren aber auch noch ein paar andere Faktoren verantwortlich, zum Beispiel der integrierte Blu-ray-Player, das PlayStation Network und die Einführung von Trophäen. Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten wie dem zu hohen Anfangspreis (600 Euro), entwickelte sich die PS3 zu einer der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten.