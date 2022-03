Pixeliges Strategie-Rollenspiel wird zum Liebling der Steam-Spieler

Wird Hero's Hour zum neuen Steam-Favorit? Bildquelle: Goblinz Publishing, Getty Images/LiudmylaSupynska.

Ein brandneues Strategiespiel erklimmt die Topseller auf Steam. Hero’s Hour besticht mit einem markanten Pixel-Look und rasanten Kämpfen. Zudem erinnert das Rollenspiel an einen bekannten Klassiker vergangener Tage.

Ein neuer Stern am Steam-Himmel

Seit dem 1. März können PC-Spieler das neue Fantasy-Rollenspiel Hero’s Hour spielen – und es scheint sich sogleich zum Hit der Plattform zu entwickeln. Denn schon jetzt ziert es die ersten Plätze der Steam-Topseller (Quelle: Steam)

Was macht das Strategiespiel so besonders? Videospiel-Veteranen werden den Einfluss eines anderen beliebten Klassikers sofort erkennen: Heroes of Might and Magic 3.

Das neue Fantasy-Game versucht seine Inspiration gar nicht zu verschleiern und bietet, was den geistigen Vorgänger schon beliebt gemacht hat: Ihr reitet mit eurem auserwählten Helden durch verwunschene, mit Schätzen bespickte Lande und baut euch dabei eine Armee auf. Diese nutzt ihr um Monster und Reiche anderer Helden zu bekämpfen und zu erobern.

Im Gegensatz zum Urgestein bedient sich Hero’s Hour allerding einer eigenen schicken Pixel-Grafik und legt in Tempo und Action noch eine gehörige Schippe drauf. Schaut euch den Trailer zum Strategie-Rollenspiel einmal an:

Hero's Hour: Offizieller Launch-Trailer

Was feiern die PC-Spieler an Hero’s Hour?

Aktuell hat Hero’s Hour noch mickrige 148 Rezensionen, kassiert damit aber schon eine sehr positive Bewertung. 87 Prozent aller PC-Spieler gefällt, was sie im Rollenspiel erleben.

Besonders die anziehenden Mechaniken, die Heroes of Might of Magic 3 groß gemacht haben, scheint die Neufassung perfekt aufzugreifen. Viele fühlen sich damit in die Vergangenheit und schöne Stunden zurückversetzt.

Doch soll Hero’s Hour auch eigene Elemente hinzufügen, die neue Neugier für die alte Formel entfachen. Vor allen Dingen das Kampfsystem habe eine spannende Überarbeitung erfahren. Der größte Unterschied sind die alleine in Echtzeit agierenden Einheiten, die mehr Action in das Spielerlebnis bringen. Einige vergleichen es mit einer Mini-Version von Total War: Warhammer.

Zudem werden der Spielumfang und der große Wiederspielwert von den meisten gelobt.

Einschätzung von Mandy Strebe

Als großer Fan von Heroes of Might and Magic 3 verpasst mir Hero’s Hour ganz besondere Nostalgie-Kicks und ich möchte unbedingt in diesen neuen Ansatz hineinschnuppern. Ich frage mich, ob es den Charme des alten Klassikers gekonnt um eigene Elemente erweitern kann, sodass es einen Mehrwert als Alternative bietet. Denn Heroes of Might and Magic 3 spielt sich für mich heute noch genauso gut, wie zu dessen Glanzzeiten.



Ich denke allerdings, hier greift das – wie ich es nenne – Stardew-Valley-Phänomen. Ein angestaubter Spiele-Hit (Harvest Moon) wird aufgegriffen und mit modernen Mechaniken und Elementen für eine neue Generation an Spielenden zugänglich gemacht. Wer also mit der alten Reihe nichts am Hut hat, findet hier vielleicht einen perfekten Einstieg. Lustigerweise steht hinter Hero’s Hour, wie auch bei Stardew Valley, ein Alleinentwickler.