PS4-Hits: Das sind die 23 größten Highlights der Sony-Konsole

Diese PS4-Hits sollte jeder gespielt haben. (Bild: GIGA.DE / Getty Images – anuwat meereewee)

Dank der Hardware-Krise ist die PS5 weiterhin Mangelware, sodass viele Spieler immer noch an ihrer PS4 festhalten. Wir haben uns zusammen mit euch Gedanken gemacht, welche Spiele auf der betagten Sony-Konsole zu den absoluten Highlights gehören. Hier kommen die 23 besten PS4-Hits.

Der PS4-Olymp: Die ultimate Hit-Liste der Sony-Konsole

Am 15. November 2013 erschien die PlayStation 4 in Europa und eröffnete ein Zeitalter vieler großartiger Spiele, das auch heute noch anhält. Denn auch anderthalb Jahre nach dem Release der PS5 ist diese immer noch Mangelware. Die PS4 gehört also noch lange nicht zum alten Eisen.

In der folgenden Bilderstrecke präsentieren wir euch die besten PS4-Spiele aller Zeiten, die Fans, Redakteure und Metacritic ausgewählt haben.

Acht Jahre, 23 Spiele, eine großartige Konsole. Fans, Redakteure und Metacritic haben entschieden, welche Spiele jeder PS4-Spieler in seinem Leben unbedingt gespielt haben sollte.