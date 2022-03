Steam-Hit: Deutsches Open-World-RPG glänzt in den Charts

Ein deutsches Rollenspiel erklimmt die Steam-Topseller. Bildquelle: THQ Nordic.

Das frisch erschienene Rollenspiel Elex 2 aus deutscher Schmiede belegt sofort die obersten Plätze der Steam-Charts. Trotz des großen Erfolgs gibt es auch kritische Stimmen zum Spiel.

Mit Release zum Steam-Hit

Es ist wie immer Bewegung in den Charts der Spieleplattform Steam – aktuell residiert der Action-Hit Elden Ring noch auf dem ersten Platz, doch es schleicht sich jetzt eine große Rollenspiel-Hoffnung an (Quelle: Steam).

Mit Elex 2 erschien am 1. März der Nachfolger des beliebten ersten Teils Elex. Das Science-Fantasy-Abenteuer aus der deutschen Spieleschmiede Piranha Bytes scheint bei den Rollenspiel-Fans heiß erwartet zu sein.

Denn die Verkäufe laufen so super, dass sich das Game den dritten Platz der Steam-Charts sichern kann. Wie unsere Kollegen von GIGA Games das Open-World-Game bewerten, lest ihr im umfangreichen Test zu Elex 2.

Was erwartet euch in Elex 2?

Die Reise führt euch in Elex 2 erneut durch die Welt von Magalan, in der ihr in der Rolle von Jax die freien Völker gegen eine neue Bedrohung vereinen müsst.

Um einige Eindrücke zum Kampfsystem des Open-World-Rollenspiels zu bekommen, könnt ihr in folgenden Trailer reinschauen:

Elex 2: Trailer zum Kampfsystem

Während Freunde von Gothic, Risen und Co. die bekannte Formel von Piranha Bytes loben und in Elex 2 ihr gewohntes Spiele-Futter bekommen, gibt es auch viele negative Einträge zum Spiel auf Steam.

Lediglich 67 Prozent der Rezensionen bewerten das Rollenspiel als positiv, sodass es zurzeit mit einer ausgeglichenen Bewertung dasteht.

Ganz großer Minuspunkt sei die Performance des Spiels. Elex 2 verlange ungewöhnlich viel Leistung von Rechnern, sodass es nicht rund läuft oder die Optik stark darunter leidet.

Außerdem werden die als teilweise schrecklich beschriebenen Animationen bemängelt. Der Ausdruck der Gesichter von Jax und Co. sei gerade zu gruselig.

Immerhin: Das Kampfsystem soll im Vergleich zum Vorgänger um einiges besser gelungen sein.

Elex-Fans wünschen sich viele DLCs für den neuen Ableger. Diese Bilderstrecke zeigt, wie gute Erweiterungen auszusehen haben: