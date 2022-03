Switch 2: Leak deutet neue Nintendo-Konsole an

Ein gigantischer Daten-Leak hat erste Details zum Nachfolger der Nintendo Switch enthüllt. (Bild: Nintendo & Getty Images/putilich)

Ein Cyberangriff auf Nvidia hat sensible Daten offenbart. Neben den Spezifikationen für die neuste Grafikkarten-Generation sind auch erste Hinweise auf den Nachfolger der Nintendo Switch im Netz aufgetaucht.

Nintendo Switch 2: Das ist der Stand der Dinge

Nvidia, einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, wurde gehackt. Dabei wurden unzählige sensible Daten gestohlen, die nun überall im Netz auftauchen.

Darunter befinden sich zum Beispiel erste Informationen zur RTX 4000, der neuen Grafikkarte von Nvidia. Ausschlaggebend für diesen Artikel ist dagegen ein Ordner namens NVN2, der ebenfalls zum Daten-Leak gehört.

NVN bezeichnet die Programmierschnittstelle, kurz API, die für die Nintendo Switch verwendet wird. Deutet die „2“ also bereits den Nachfolger der Nintendo Switch an? Im Ordner selbst befindet sich darüber hinaus ein spezieller Treiber: NVNDLSS. Das würde die Gerüchte bestätigen, dass die Nintendo Switch 2 auf DLSS-Technologie setzt (Quelle: Übergizmo).

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Die Nintendo Switch wird am 3. März 2022 fünf Jahre alt und ist für den japanischen Konzern ein gewaltiger Erfolg. Es dürfte also außer Frage stehen, dass Nintendo bereits an einem Nachfolger arbeitet. Insofern ist der Leak glaubwürdig.

Ob diese Konsole allerdings Nintendo Switch 2 heißen wird, ist dagegen fraglich. Nintendo hat bisher noch nie eine Konsole mit einer Zahl fortgesetzt. Anders als das zum Beispiel Sony mit der PlayStation macht.

Endgültige Gewissheit wird es aber erst geben, wenn Nintendo den Nachfolger offiziell vorstellt und das könnte noch eine ganze Weile dauern. Die Nintendo Switch verkauft sich nach wie vor hervorragend und das neuste Modell, die Nintendo Switch OLED, ist erst einige Monate alt.

Mit einer Ankündigung braucht man also nicht vor dem Jahr 2023 rechnen.