Final Fantasy: Fans küren die 9 beliebtesten Serienteile

Das erste „Final Fantasy“-Spiel erschien bereits vor über 30 Jahren. Inzwischen gibt es bereits 15 Teile in der Reihe, doch welche sind bei den Fans am beliebtesten? Die Fans haben gewählt.

Final Fantasy: Umfrage gibt Klarheit über Beliebtheit

Die japanische Yahoo-Niederlassung hat kürzlich eine Umfrage gestartet. Gefragt wurde nach dem beliebtesten „Final Fantasy“-Spiel der Hauptreihe.

Vom 18. bis zum 28. Februar 2022 haben rund 29.000 Menschen teilgenommen und so eine Rangliste erstellt. Diese präsentieren wir euch und stellen euch auch gleich die Spiele vor. (Quelle: Yahoo)

Platz: Final Fantasy XI

Bei Final Fantasy XI handelt es sich um ein Online-Spiel. Im Gegensatz zu den meisten Teilen der Reihe könnt ihr hier gemeinsam mit anderen eine Reise durch die Welt von Vana'diel antreten.

Ihr könnt aus fünf verschiedenen Rassen wählen, Berufe erlernen und euch mit Freunden spannenden Kämpfen und Bossen stellen.

Platz: Final Fantasy VIII

In Final Fantasy VIII dreht sich alles um den einsamen Wolf Squall Leonhart und seinem mutigen Team. Die globale Supermacht Galbadia erklärt dem Nachbarland Dollet den Krieg und es ist an ihnen, Dollet zu beschützen. Eine Zufallsbegegnung mit der offenherzigen Rinoa Heartilly stellt Squalls Welt allerdings auf den Kopf. Zusätzlich macht ihnen die wahnsinnige Hexe Edea das Leben schwer.

Im Jahr 2019 erhielt das Spiel ein Remastered mit einer verbesserten Grafik.

Platz: Final Fantasy IX

In Final Fantasy IX begleitet ihr die Tantalus-Bande. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Dieben, die sich als Theatergruppe tarnen. Sie sind darauf aus, die Prinzessin Garnet aus dem Königreich Alexandria zu entführen. Das ist allerdings gar nicht nötig, denn sie geht freiwillig mit der Bande mit, gefolgt von Hauptmann Steiner, der seine Prinzessin beschützen möchte.

Auf der Reise begegnen sie dem Schwarzmagier Vivi und Quina Quen. Gemeinsam lüften sie die Geheimnisse um einen Kristall und ihrer eigenen Herkunft.

Platz: Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV ist das zweite Online-Spiel der Reihe. Ihr wählt euren Charakter aus unzähligen Rassen, wählt die Klasse, die zu euch passt, und stürzt euch mit Freunden in ein Abenteuer, das sich über unzählige Kontinente erstreckt.

Mittlerweile sind fünf Erweiterungen zum Basisspiel erschienen. Endwalker, das jüngste Addon, erschien erst im November 2021 und führt euch sogar auf den Mond.

Platz: Final Fantasy IV

Final Fantasy IV ist das erste Spiel der Reihe mit dem innovativen Kampfsystem „Active Time Battle“. Das heißt, ihr habt eine Reihe von Charakteren zur Verfügung, die während des Verlaufs der Story in die Gruppe kommen und sie wieder verlassen. Außerdem hat jeder davon seine eigene Klasse und kann individuell trainiert werden.

Bei Cecil handelt es sich um den einzigen Stammheld des Spiels, in dem ihr euch Verrat, Liebe und Vergebung stellen müsst.

Platz: Final Fantasy V

In Final Fantasy V begleitet ihr Bartz, seinen Chocobo-Begleiter, Prinzessin Lenna von Schloss Tycoon, den mysteriöse Galuf und den Piratenkapitän Faris auf einem Abenteuer. Die Gruppe muss die Kristalle Erde, Wasser, Feuer und Wind retten. Sie haben ihre Macht verloren und stehen kurz vor der Zerstörung.

Platz: Final Fantasy X

Final Fantasy X erzählt die Geschichte des jungen Blitzballspielers Tidus. Das Schicksal verschlägt ihn in eine andere Welt, in der er unter anderem auf das Medium Yuna trifft. Er hilft ihr, die Welt Spira vor der Zerstörung einer Bedrohung namens „Sin“ zu bewahren. Später als Sphäro-Hunterin begibt sie sich mit ihren Begleiterinnen Rikku und Paine auf die Suche nach Antworten.

Im Jahr 2013 erhielt das Spiel ein HD Remaster mit einer verbesserten Grafik.

Platz: Final Fantasy VI

Final Fantasy VI ist das erste Spiel der Reihe, in dem die ikonische Ultima-Waffe vorkam, das mächtigste aller Schwerter.

In der Geschichte dreht sich alles um den Magi-Krieg, der nichts als Asche und Elend hinterlassen hat. Tausend Jahre später ist es den Menschen gelungen, wichtige Elemente wieder aufzubauen, doch die Magie ist weiterhin verschwunden. Bis ein junges Mädchen namens Terra auftaucht, vom bösen Imperium versklavt. Die schicksalhafte Begegnung zwischen Terra und einem jungen Mann namens Locke verändert ihr Schicksal.

Platz: Final Fantasy VII

In Final Fantasy VII wollen Cloud und eine Gruppe namens Avalanche den Planeten gegen den Konzern Shinra Inc. verteidigen. Die Stadt Midgar steht bereits unter dem Einfluss. Shinra verbraucht Unmengen an Mako-Energie und zerstört die natürlichen Ressourcen des Planeten. Das können Cloud und seine Freunde nicht zulassen.

Im Jahr 2020 bekam das Action-Rollenspiel ein Remaster spendiert.

Final Fantasy: Wann erscheint das nächste Spiel?

Derzeit arbeitet Square Enix unter anderem an dem nächsten Spiel der Reihe: Final Fantasy XVI. Noch ist nicht viel zu dem Spiel bekannt, auch ein Release-Fenster gibt es bisher nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

