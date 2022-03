Weiter so, Pokémon-Legenden: Arceus – das Gratis-Update ist ein Traum

Pokémon-Legenden: Arceus bekommt mit dem kostenlosen Update geniale Events verpasst. Bildquelle: Game Freak, Getty Images/AaronAmat.

Pokémon-Legenden: Arceus ist gerade Mal einen zarten Monat alt, da schiebt Game Freak schon das erste Inhalts-Update für das Open-World-RPG nach. Und das vollkommen kostenlos! Neben einigen kleineren Verbesserungen kommen vor allen Dingen Shiny-Jäger mit neuen genialen Events voll auf ihre Kosten.

Ein Kommentar von Nathan Navrotzki

So macht Pokémon auch noch nach der Hauptquest Spaß

The Pokémon Company hat mit ihrer Präsentation am Pokémon Day ordentlich abgeliefert. Zum einen wurden einfach mal die neuen Spiele Pokémon Karmesin & Purpur angekündigt. Doch damit nicht genug! Zum anderen gibt es nämlich auch neues Futter für Pokémon-Legenden: Arceus.

Im kostenlosen Update 1.1 erwartet euch mehr von einem der besten Aspekte des Spiels: Pokémon-Aufläufe. Bisher konntet ihr der Karte entnehmen, wo eine bestimmte Art von Pokémon gerade in gehäufter Anzahl vorkommt. In diesen massiven Aufläufen steigt eure Chance, ein Shiny zu ergattern von 1:4096 auf 1:158 – ein Traum für Shiny-Jäger.

Was das Update nun ins Spiel bringt, ist eine erweiterte, noch viel größere Version davon: multiple Aufläufe. Diese werden nach Abschluss der Hauptquest freigeschaltet und bringen nicht nur ein oder zwei Arten dazu, vermehrt in einem Gebiet aufzutauchen – sondern um die 12.

Den Trailer zum Update könnt ihr euch hier ansehen:

Pokémon-Legenden: Arceus| Update 1.1 bringt brandneue Features

Auf meinen ersten Ausflügen des Events habe ich bereits ein schillerndes Pokémon sowie mehrere seltene Exemplare gefunden, die ich vorher noch nicht gefangen hatte. Wenn also auch ihr euren Pokédex richtig füllen wollt, solltet ihr euch viele Pokébälle einpacken und euch auf die Socken machen.

Für jemanden, der die Hauptstory abgeschlossen hat, nun aber noch versucht den Pokédex zu füllen, ist dieses Update jedenfalls ein absoluter Segen. Danke, Arceus.

Weitere Neuerungen in Update 1.1

Neben der neuen Questreihe rund um die multiplen Aufläufe, gibt es noch ein paar kleinere Verbesserungen. Bei Ginnan, dem Verkäufer der Ginkgo-Gilde, könnt ihr so ab sofort aus drei Gegenständen wählen, die zum Verkauf stehen. Wenn ihr genug Cash dabei habt, könnt ihr ihm sogar alle drei abkaufen. Das ist besonders praktisch, um schneller an Entwicklungsgegenstände zu kommen.

Und auch für Kampflustige gibt es ein paar neue Herausforderungen. Auf dem Übungsplatz in Jubeldorf warten bekannte Gesichter bereits auf ein Duell mit euch. Und auch in der Traumkampfserie könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. Hierfür müsst ihr euch nur in eurem Häuschen schlafen legen.

Alles in allem lässt sich sagen: Cooles Update, gerne mehr davon!