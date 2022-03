Nintendo bleibt knallhart Nostalgische „Smash Bros.“-Ära endet nach 15 Jahren

Seit 2007 ist Super Smash Bros. ein fester Bestandteil des eSports-Events EVO. Das ändert sich in diesem Jahr jedoch. Nintendo hat dem Turnier ganz offiziell abgesagt und damit eine Ära nach 15 Jahren beendet.

Am 08. März 2022 startet die Evolutions Championship Series (kurz EVO) in die nächste Runde. Doch vor dem Start des Events müssen die Veranstalter einen herben Rückschlag wegstecken. Nach nunmehr 15 Jahren hat sich Nintendo dazu entschlossen, die Zusammenarbeit einzustellen, sodass das eSports-Turnier dieses Jahr auf Super Smash Bros. verzichten muss:

„Wir sind zwar dankbar für all die fantastischen Spiele, die uns dieses Jahr in Las Vegas begleiten werden, aber wir möchten euch im Voraus mitteilen, dass Super Smash Bros. nicht dabei sein wird. Seit 2007 haben wir bei den EVO-Events historische Super-Smash-Bros.-Momente erlebt. Wir sind traurig, dass Nintendo sich entschieden hat, dieses Vermächtnis in diesem Jahr nicht mit uns fortzusetzen. Wir hoffen, dass wir die Super-Smash-Bros.-Community in Zukunft wieder gemeinsam mit ihnen feiern können.“