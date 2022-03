Für PS5 & Xbox Series X|S: Resident-Evil-Fans bekommen tolles Geschenk

Freut euch auf ein Wiedersehen mit Jill. 4K und mehr FPS incoming? (Bild: Capcom)

Ende des Jahres werden einige "Resident Evil"-Spiele ihren Weg auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S finden. Dies verkündet Publisher Capcom nun offiziell über Twitter.

Diese "Resident Evil"-Spiele werden noch schöner

Manche Videospiel-Reihen sind einfach nicht mehr wegzudenken und das „Resident Evil“-Franchise gehört ohne Frage dazu. Publisher Capcom liebt es regelrecht die einzelnen Teile immer und immer wieder auf den aktuellen Konsolen zu veröffentlichen.

Insofern dürfte es niemanden überraschen, dass das japanische Unternehmen via Twitter verkündet, Resident Evil 2, 3 und 7 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S sowie den PC optisch aufzupolieren. Gemeint sind hier übrigens die Remakes von Resident Evil 2 und 3:

Aber keine Sorge, wer die besagten Spiele bereits besitzt, der kann sich das Upgrade in einigen Monaten kostenlos herunterlanden. Einen konkreten Release-Termin gibt es indessen noch nicht.

Noch mehr "Resident Evil"-Content

Die Marke „Resident Evil“ ist ein globaler Erfolg. Die gesamte Videospiel-Reihe hat sich circa 110 Millionen Mal verkauft und die acht Kinofilme haben zusammen mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen generiert.

Kein Wunder also, dass Publisher Capcom das Franchise immer weiter ausbaut. So arbeiten die Japaner derzeit mit Netflix an einer Live-Action-Serie für den Streaming-Anbieter, die bereits 2022 erscheinen soll.

Und nach dem enormen Erfolg von Resident Evil Village, dürfte ein neunter Teil für die aktuelle Konsolen-Generation nur eine Frage der Zeit sein. Die Zukunft bei Capcom wird also auch weiterhin sehr zombielastig ausfallen.