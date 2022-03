Zwei Gratis-Spiele auf einen Schlag: Epic verteilt Geschenke-Doppelpack

Epic verteilt diese Woche gleich zwei Gratis-Spiele. (Bild: Phoenix Labs / Getty Images – photosynthesis)

Wie jeden Donnerstag verteilt Epic Games auch dieses Mal wieder Geschenke an alle PC-Spieler. Doch anstatt wie sonst auch nur ein Gratis-Spiel anzubieten, können alle Nutzer des Epic Games Stores dieses Mal gleich zwei abstauben.

Neue Gratis-Games bei Epic

Der Epic Games Store wird von einigen PC-Spielern zwar weiterhin boykottiert, viele jedoch haben den Steam-Konkurrenten schon lange in ihr Herz geschlossen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass Epic Games beinahe jede Woche ein Spiel an seine Nutzer verschenkt.

Dieses Mal zeigt sich der Shop jedoch besonders großzügig, denn es gibt gleich zwei Gratis-Spiele und ein Ingame-Item-Paket auf einen Schlag abzustauben. Hier der Überblick:

In Black Widow: Recharged ist es eure Aufgabe, eine Spinne vor einer nicht enden wollenden Flut an Käfern zu retten. In klassischer Twin-Stick-Shooter-Manier ballert ihr in der Top-Down-Ansicht wild um euch und versucht auf diese Weise, die aggressiven Angreifer möglichst lange abzuwehren.

Black Widow: Recharged kostenlos bei Epic Games abstauben

Einen ersten Blick ins Gameplay gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Black Widow Recharged | offizieller AnkĂĽndigungs-Trailer

Mit Centipede: Recharged hingegen erhalten 2D-Shooter-Fans zwar ebenfalls eine hübsche Neuauflage eines alten Atari-Klassikers, das Gameplay erinnert jedoch eher an Space Invaders als an einen Twin-Stick-Shooter. Käfer krabbeln von links nach rechts Zeile für Zeile über euren Bildschirm – und ihr müsst sie davon abhalten, eure Spielfigur zu erwischen, die sich meist am unteren Bildschirmrand aufhält. Witzige Shooter-Action für Arcade-Fans, die auf Highscore-Jagd gehen wollen.

Centipede: Recharged kostenlos bei Epic Games abstauben

Centipede Recharged | offizieller AnkĂĽndigungs-Trailer

Für Fans des Free-to-Play-Spiels Dauntless gibt es diese Woche zudem ein kleines Paket mit Ingame-Items abzustauben. Im Action-RPG stellt ihr euch im Kampf riesigen Monstern und baut euch neue Ausrüstungen und Waffen – wahlweise alleine oder zusammen mit Freunden.

Mit dem von Epic kostenlos angebotenen "Epischer Slayer"-Paket bekommt ihr drei Tage Mitgliedschaft im Slayer-Club und einen ordentlichen Batzen Premium-Währung.

Epischer-Slayer-Paket gratis abstauben