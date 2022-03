Digimon: Feiert dieser PlayStation-Klassiker bald ein Comeback?

In Digimon World dreht sich alles um die Digimon-Zucht. (Bild: Bandai Namco Entertainment)

Bekommt der PlayStation-Klassiker Digimon World ein Remaster oder sogar ein Remake? Der zuständige Videospielproduzent äußert sich in einem Interview dazu.

Digimon World: Wie steht es um ein Remake?

Kazumasu Habu, der kreative Kopf hinter diversen Digimon-Spielen, denkt über eine Neuauflage von Digimon World nach. Das geht aus einem Q&A von der Digimon Con 2022 hervor.

Es gibt zwar noch keine konkreten Pläne, aber Habu hat sich bereits einige Gedanken gemacht. Seiner Aussage nach ist ein Remaster am wahrscheinlichsten. So könnte man den PlayStation-Klassiker am einfachsten auf die neuen Konsolen bringen, ohne das grundlegende Spielgefühl zu verändern.

Bei einem Remake würden neue Elemente, wie zum Beispiel ein neues Digimon, eventuell das Gleichgewicht des Spiels stören. Am Ende hätte man vielleicht sogar ein völlig neues Produkt. Das wäre wesentlich aufwendiger umzusetzen.

Bei einem Remaster geht es ja primär darum, ein altes Spiel auf aktuellen Geräten zur Verfügung zu stellen und die Auflösung an moderne Sehgewohnheiten anzupassen. Bevor Habu eine Neuauflage von Digimon World aber ernsthaft in Betracht zieht, muss erst einmal Digimon Survive erscheinen.

Erster Teaser Trailer

Die Visual Novel mit RPG-Einflüssen befindet sich bereits seit einiger Zeit in der Entwicklungshölle und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Was durch den kürzlichen Entwickler-Wechsel aber wieder auf der Kippe steht. Somit rückt auch ein Comeback von Digimon World in weite Ferne (Quelle: Gematsu).

Trotz schlechter Kritiken: Digimon World ist ein Erfolg

Obwohl die internationale Fachpresse Digimon World seinerzeit eher unterdurchschnittlich gut bewertete, IGN vergab zum Beispiel eine 5,8 von 10, entwickelte sich das Rollenspiel zu einem beliebten Klassiker unter Anime- und RPG-Fans.

Infolgedessen wurden fünf Fortsetzungen produziert. Der letzte Teil, Digimon World: Next Order, erschien 2016 für die PlayStation Vita und 2017 dann auch für die PlayStation 4. Die Kritiken fielen gemischt, aber insgesamt wesentlich besser als beim Erstling von 1999 aus.