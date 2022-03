Pokémon Karmesin & Purpur: Fans befürchten Schlimmes für die Starter

Die vorgestellten Starter von Pokémon Karmesin und Purpur sorgen für Gesprächsstoff unter den Fans. Bildquelle: Game Freak, Nintendo, Getty Images/Deagreez.

Game Freak hat zum Pokémon Day 2022 alle überrascht und die neuen Spiele der Hauptreihe angekündigt. Mit Karmesin und Purpur werden Spieler natürlich wieder vor die Wahl eines Starters gestellt. Schon jetzt wird unter den Fans heiß diskutiert und besonders in Bezug auf die Entwicklungen gibt es bei vielen große Bedenken.

Pokémon-Fans befürchten schlechte Entwicklung

Zur Feier des Pokémon Days 2022 veröffentlicht Game Freak einen ersten Trailer zu den neuen Pokémon-Spielen. Diese sollen Ende 2022 erscheinen und die Titel Karmesin & Purpur tragen. Fans platzen förmlich vor Vorfreude, haben aber auch eine große Sorge: Die Entwicklungen der Starter-Pokémon.

Besonders beim Pflanzen-Kätzchen Felori befürchten viele, dass sich die Mieze entweder zu einem weiteren muskelbepackten – oder aber zu einem viel zu femininen – Pokémon entwickelt. So oder so: Viele wollen, dass der Vierbeiner nicht plötzlich in seiner letzten Entwicklungsstufe anfängt auf zwei Beinen zu gehen. Auf Reddit drücken Fans ihren Unmut mit Memes aus:

"Was wir uns wünschen und was wir bekommen"

Die Angst vor weiteren Kampf-Zweibeinern überträgt sich aber auch auf die anderen Starter. Ein Reddit-User "leakt" so spaßeshalber alle letzten Entwicklungsstufen. Überraschung: Alle drei werden zu Fuegro.

Ob Game Freak die Wünsche der Fans erhört, erfahren wir aber wohl erst in den kommenden Monaten.

Auch der Feuer-Starter verursacht Kopfschmerzen

Nicht nur das Gras-Kätzchen wird derzeit heiß diskutiert. Auch das Feuer-Krokodil Krokel sorgt für hitzige Diskussionen. Bisher gab es nämlich eine beliebte Fantheorie in der Community, die mit den chinesischen Tierkreiszeichen zu tun hat – Krokel scheint diese nun endgültig zu widerlegen.

Der Theorie nach, repräsentiert nämlich jeder bisherige Feuer-Starter ein Tier im Sternzeichen. Glumanda hat den Drachen repräsentiert, Flamiau den Tiger, Hopplo den Hasen, und so weiter. Krokel lässt diese Theorie nun in Flammen aufgehen, denn es gibt kein Krokodil oder ähnliche Tiere in den Tierkreiszeichen.

Cool ist der Kleine aber trotzdem:

"Nein, der Feuer-Starter sollte ein Tier von chinesischen Tierkreiszeichen sein. Der Kreislauf ist ruiniert."

"Haha, lustiges Kroko."

Trailer verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Pokémon: Karmesin & Purpur – Ankündigungstrailer

Meinung von Nathan Navrotzki