Strategie-Hit von Ubisoft wird erneut verschoben – Fans sind erleichtert

Ubisoft verschiebt den Neuanfang einer beliebten Reihe. Die Fans sind erleichtert.

Nachdem der Neuanfang der beliebten "Die Siedler"-Reihe nun schon seit Jahren in der Pipeline steckt, sollte es am 17. März endlich soweit sein und der generalüberholte erste Teil erscheinen. Doch daraus wird nun wieder nichts – zur Freude der Fans.

Update vom 4. März - 11:11 Uhr:

Ubisoft verschiebt Die Siedler – schon wieder

Was zunächst wie eine Hiobsbotschaft für die Fans klingt, ist genau genommen ein echter Segen. Zumindest, wenn man sich die Reaktionen auf diese Meldung von Ubisoft anschaut. Auf ihrer Webseite und Twitter verkünden sie folgendes:

Ein Großteil der Community hegt mit der Verschiebung die Hoffnung, dass Ubisoft den Fokus mehr auf die Elemente lenkt, die Die Siedler nun mal zu Die Siedler machen. Das sind vor allem Wuselfaktor und Aufbau. Die neuen RTS-Ansätze soll Ubisoft indessen einfach weglassen.

Diese Kritik scheint Ubisoft in Massen während der Beta-Phase des Aufbauspiels gehört zu haben und will nun an der Qualitätsschraube drehen. Ob sie die Kurve noch kriegen und das Spiel in die Richtung der Fans lenken können, ist fraglich.

Auch in der Community herrscht ein Zwiespalt darüber. Während einige optimistisch hoffen, sehen andere es kritisch und sind der Meinung, dass auch die Verschiebung keine Abhilfe schaffen wird. Das Ergebnis, das Ubisoft in der Beta präsentiert habe, weicht einfach schon zu sehr vom Grundkonzept von Die Siedler ab. Für einen kompletten Richtungswechsel sei es in dieser Entwicklungsphase einfach schon zu spät.

Originalmeldung:

Das Comeback von Die Siedler

Mit seiner fast 30-jährigen Geschichte gehört die Siedler-Reihe von Blue Byte und Ubisoft definitiv zu den Urgesteinen der Videospielbranche. Am 17. März möchte der Publisher dem ersten Teil neues Leben einhauchen und veröffentlicht eine generalüberholte Version des Klassikers.

Dafür wurde sogar der ursprünglich leitende Kopf Volker Wertich mit ins Boot geholt. Nachdem die eingefleischten Fans des Wuselspiels nach ersten vielversprechenden Bewegtbildern seit zwei Jahren mit großer Vorfreude warten, setzt jetzt große Enttäuschung ein.

Ein aktuelles YouTube-Video stellt den Neubeginn des Spiels vor:

Die Fans sind sauer auf Ubisoft

Seit YouTube die Downvotes für Videos unsichtbar gemacht hat, ist nicht ersichtlich, in welchem Verhältnis die Bewertung steht, allerdings dürfte bei schmalen 1.800 Daumen nach oben bei über 77.000 Views davon ausgegangen werden, dass der Button für den Daumen nach unten öfter mal geklickt worden ist.

Im ersten Top-Kommentar wird allerdings schnell deutlich, wie die Community zu dem neuen Projekt steht:

„Seid nicht zu freudig. Der originale Macher von Die Siedler (Volker Wertich) hat das Projekt verlassen, anscheinend weil er mit der eingeschlagenen Richtung von Ubisoft nicht einverstanden war. Es scheint, sie haben es zu sehr vereinfacht. Ich hoffe, das ist nicht wahr, aber ich würde nicht überrascht sein.“

Offenbar scheint Ubisoft von der beliebten Formel des Singleplayer-Games abgewichen zu sein und damit genau das genommen haben, was die Fans an dem Klassiker lieben.

Obwohl die gezeigten Verbesserungen Potential für ein tolles Strategiespiel bieten, habe Ubisoft den Fokus auf die falschen Elemente gesetzt. So schreibt Yngwar zum Beispiel:

„Siedler sollte sich um Logistik, Produktionslinien, Ressourcen-Management und eine effektive Ökonomie drehen. Dieses Spiel, wie der Trailer vermuten lässt, verfügt über wunderschöne Landschaften, eine nette Grafik, so detaillierte Einwohner wie nie zuvor, Straßen voller Leben und die Entdeckung neuer cooler Orte sowie uralter Ruinen. Und dann sind da sowas wie billige Total-War-Schlachten. Meint ihr das ernst? Warum benutzt ihr die legendäre Marke, um ein völlig anderes Spiel zu machen? Ich werde es nicht kaufen.“

Ein Großteil der über 500 Kommentare schlägt einen ähnlichen Ton an. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, ob Ubisoft den Klassiker versemmelt hat, könnt ihr euch mit etwas Glück für die geschlossene Beta auf dem PC registrieren. Diese findet vom 20. bis 24. Januar statt (Quelle: Ubisoft)