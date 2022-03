Die neue Erweiterung zu Assassin's Creed Valhalla steht diese Woche im Mittelpunkt der Releases.

Nachdem die letzten Wochen immer wieder mit großen Releases gepunktet haben, wird es in den nächsten sieben Tagen ein wenig ruhiger. Das eine oder andere Highlight gibt es aber dennoch.

Have a Nice Death | 8. März

PC

In Have a Nice Death schlüpft ihr in die Rolle des Todes. Dieser hat die Umweltorganisation Death Incorporated gegründet, die sich um die Bearbeitung und Weiterleitung von Seelen im Jenseits kümmert. Allerdings steht längst nicht jeder Mitarbeiter hinter den Grundprinzipien der Firma und somit ist es nun eure Aufgabe, die Abtrünnigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Dafür reist ihr als Tod durch prozedural generierte Level und schlagt euch mit verschiedenen Waffen und Zaubern durch die Reihen der Feinde. Hinzu kommen Spezialfähigkeiten, die besonders mächtig sind. Dabei versteht sich Have a Nice Death als Roguelite, sprich nach dem Ableben startet ihr von vorn, aber behaltet ein paar Upgrades bei.

Der Release am 8. März findet erst einmal nur für den PC im "Early Access"-Programm von Steam statt. Circa ein Jahr lang soll das Spiel dort zusammen mit der Community weiterentwickelt werden.

Chocobo GP | 10. März

Switch

Neue Strecken für Mario Kart 8: Deluxe sind zwar angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht. Wer bis dahin einen neuen Kart-Racer benötigt, der wird bei Chocobo GP fündig. Das bietet Arcade-Rennen im Universum von Final Fantasy und lässt euch mit zahlreichen Fahrern antreten, die aus der Rollenspielreihe bekannt sind.

Gefahren wird sowohl in unterschiedlichen Modi als auch natürlich auf verschiedenen Strecken, die optisch passenderweise an Final Fantasy erinnern. Neben einem lokalen Mehrspielermodus könnt ihr euer Können zudem online unter Beweis stellen.

Beim Release orientiert sich Square Enix ebenfalls an Mario Kart: Chocobo GP erscheint nämlich exklusiv für die Nintendo Switch.

Assassin's Creed: Valhalla - Die Zeichen Ragnaröks | 10. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Stadia

Nach zwei mittelgroßen DLCs für Assassin's Creed: Valhalla kommt nun das dicke Erweiterungspaket. Die Zeichen Ragnaröks verlagert das Geschehen in das Reich Svartalfheim, wo ihr in die Rolle von Odin höchstpersönlich schlüpft. Der will die dort lebenden Zwerge dazu überreden, dem Kampf gegen den Feuerriesen Surtr beizuwohnen.

Spielerisch ändert sich aber nicht allzu viel: Auch als Odin bereist ihr die offene Welt, erledigt reihenweise Gegner im offenen und verdeckten Kampf, sammelt neue Gegenstände ein, geht Nebenmissionen nach und werdet nach und nach stärker. Insgesamt versprechen die Entwickler von Ubisoft rund 35 Stunden Spielzeit.

Assassin's Creed Valhalla: Trailer zum DLC „Die Zeichen Ragnaröks“

Beim Release der dritten Erweiterung für Assassin's Creed: Valhalla gibt es bei den Plattformen keine Überraschungen. Das DLC-Paket erscheint für PC, die PlayStation- und Xbox Konsolen, sowie für Google Stadia.

WWE 2K22 | 11. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Nachdem WWE 2K20 bei Fans und der Presse durchgefallen ist, ordnete Publisher 2K eine Zwangspause an. In diesem Jahr kehrt die Reihe mit WWE 2K22 und Coverstar Rey Mysterio zurück. Größte Neuerung ist jedoch, dass die Entwickler die Gameplay- und Animations-Engine komplett überarbeitet haben. Dadurch sollen die Bewegungen, Kampfmuster und Finisher nun deutlich realistischer aussehen.

Außerdem versprechen die Entwickler eine Runderneuerung der Steuerung, verbesserte Grafik und eine bessere Präsentation. Neu ist derweil der MyGM Modus, bei dem ihr in die Rolle eines General Managers der WWE schlüpft und ein eigenes Team aufstellt. Alternativ erstellt ihr euch im MyRise Modus einen eigenen Wrestling-Star und versucht, zur Legende zu werden.

Der Release von WWE 2K22 findet dabei für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie auf der Xbox One und Xbox Serie X/S statt.

Noch einmal 35 Stunden in Assassin's Creed: Valhalla verbringen, im Wrestling absurde Kämpfe bestreiten, Rennen mit Chocobos fahren oder Roguelite mit dem Tod: Die zweite Märzwoche kommt vielleicht ohne ganz großen gänzlich neuen Knaller, aber mit viel Abwechslung.