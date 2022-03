Elden Ring: Spieler wird vom Gegner sprachlos und verzweifelt zurückgelassen

Ein Elden-Ring-Spieler muss mit einer Peinlichkeit klarkommen. Bild: From Software

Lange haben Fans auf den Release von Elden Ring hingefiebert und nun können sie sich in das Abenteuer stürzen. Manchmal erleben sie allerdings Dinge, die sie sich ganz anders vorgestellt haben. Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte dazu ein witziges Beispiel.

Elden Ring: Schlimmster Gegner ist süß und flauschig

Mit einer Metacritic-Wertung von 95 bis 97, je nach Plattform, hat das neue Open-World-Action-Rollenspiel etliche Kritiker für sich begeistern können. Fans stecken Stunde um Stunde in dieses Abenteuer und stellen sich richtig harten Bossen, denn das Spiel hat den Ruf, ähnlich hart wie die Dark-Souls-Reihe zu sein. (Quelle: Metacritic)

In diesem Action-RPG müsst ihr euren idealen Spielstil finden, indem ihr mit einer Vielzahl an Waffen, magischen Fähigkeiten und Fertigkeiten experimentiert, die euch in dieser Welt zur Verfügung stehen. Hier heißt es auch mal zu entscheiden, welche Ziele man erledigen will.

Reddit-Nutzer nathanial13 entschied sich unter anderem für ein Schaf. Dieses stellte sich allerdings als der wahre Endgegner für ihn heraus.

„Von dieser Peinlichkeit werde ich mich nie wieder erholen“, schrieb er zu dem kurzen Video, das er veröffentlicht hat.

Zu sehen ist, wie er zielstrebig auf einen Schafbock zu rennt und bereits mit seinem Schwert ausholt, das Tier ihm aber gekonnt ausweicht und sich lustigerweise zusammenrollt, um den Angreifer weit hinter sich zu lassen – ein herber Rückschlag.

Elden Ring: Von der Community gibts witzige Sticheleien

Aus den Kommentaren lässt sich herauslesen, dass ein Großteil der Community mit ihm mitfühlt. Die eine oder andere spaßig gemeinte Spitze muss er sich allerdings abholen:

„Er hat gesehen, wie schwach du warst. Da hat er sich nicht einmal die Mühe gemacht, gegen dich zu kämpfen. Du warst zu langsam, um es mit seiner überlegenen Geschwindigkeit aufzunehmen, du hättest keine Chance gegen ihn gehabt“, schrieb Reddit-Nutzer bwordgood.

