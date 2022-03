Star Wars Eclipse: Leak deutet großes Problem an – Fans sind am Boden zerstört

Star-Wars-Fans müssen wohl noch sehr lange auf ein neues Spiel warten. Bildquelle: Quantic Dream/ Getty Images/ Ozge Emir

Nach einem beeindruckenden Teaser-Trailer im Dezember 2021 wurde es schnell wieder ruhig um Star Wars Eclipse. Ein Leak könnte jetzt den Grund liefern, denn Entwickler Quantic Dream scheint ein großes Problem zu haben. Fans müssen jetzt ganz stark sein.

Wann soll Star Wars Eclipse erscheinen?

Videospiele im Star-Wars-Universum sind in den letzten Jahren zu einer echten Seltenheit geworden. Der erste Trailer zu Star Wars Eclipse während der Game Awards 2021 hat gerade deswegen für viel Begeisterung unter den Fans gesorgt. Der Branchen-Insider Tom Henderson hat jedoch eine schlechte Nachricht: Das Release-Datum könnte noch fünf oder sogar sechs Jahre entfernt sein.

In einem Artikel für die Seite xfire erklärt er, dass der Trailer lediglich neue Entwickler zu Quantic Dream locken sollte. Ein anderes Beispiel für diesen Trend in der Branche sei beispielsweise Bethesdas Teaser zu The Elder Scrolls 6. Im Fall von Star Wars Eclipse scheint der Plan jedoch nicht aufgegangen zu sein. Die Website von Quantic Dream zeigt, dass das Entwicklerstudio mehr als 60 Positionen füllen will (Quelle: Quantic Dream). Laut Henderson würden die Jobangebote sogar manuell geupdated werden, damit es aussieht, als würden sie noch nicht so lange offen stehen.

Star Wars Eclipse – Official Cinematic Reveal Trailer

Warum steht Quantic Dream in der Kritik?

Henderson sieht eine Erklärung für die Probleme von Quantic Dream in den zahlreichen Kontroversen rund um das Studio und seinen Chef David Cage. Es gibt mehrere Berichte über ein toxisches Arbeitsumfeld bis hin zu sexueller Belästigung bei Quantic Dream. Auch Cage selbst soll durch sexistische und homophobe Aussagen aufgefallen sein. (Quelle: Kotaku)

Auch bei den Fans im Star-Wars-Subreddit sorgen die Nachrichten für große Enttäuschung. Viele fürchten, dass es sich bei Star Wars Eclipse um ein neues Star Wars 1313 handeln könnte. Sie kritisieren ebenfalls den Trend, einen Trailer für ein Spiel zu veröffentlichen, dass erst 2027 oder sogar erst 2028 erscheinen könnte. (Quelle: Star-Wars-Subreddit)

(Quelle: Xfire)