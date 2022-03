Switch: Spielt kommenden Nintendo-Hit jetzt kostenlos

In dem neuen Spiel macht Kirbys Appetit auch vor Autos nicht halt. (Bild: Nintendo)

Nintendo hat eine Demo zu Kirby und das vergessene Land für die Nintendo Switch veröffentlicht. Wer will kann also heute schon loslegen! Wir verraten euch vorab, was alles in der Demo steckt.

Vielfrass voraus: Kirbys neues Abenteuer erwartet euch

Während Mario in diesem Jahr eine kleine Pause einlegt, übernimmt ein anderer Nintendo-Allstar das Ruder: Die Rede ist von der rosa Knutschkugel Kirby, der sich am 25. März 2022 aufmacht, um das titelgebende verlassene Land auf der Nintendo Switch zu erkunden.

Wer sich vorab einen Eindruck von dem Spiel verschaffen will, für den hat Nintendo jetzt eine kleine, aber feine Demo im eShop veröffentlicht:

Kirby und das vergessene Land: Was bietet die Demo?

In der rund 30-minütigen Demo könnt ihr die ersten drei Level von Kirby und das verlassene Land absolvieren. Dabei hüpft, fliegt und saugt ihr euch mit dem kleinen Helden durch allerlei putzige Gegner.

Vor jedem Level könnt ihr dabei aus zwei Schwierigkeitsgraden auswählen. Seid aber darauf vorbereitet, dass euch keiner der beiden Schwierigkeitsgrade wirklich fordern wird. Kirby ist noch eine ganze Spur leichter als zum Beispiel Super Mario Odyssey.

Und so marschiert ihr wie ein kleiner Mini-Rambo durch die linearen Level und bekämpft zum Schluss sogar einen Boss. Der eigentliche Star des Spiels sind aber die neuen Verwandlungen von Kirby. Dank dem neuen Vollstopf-Modus kann der rosa Staubsauger nun auch ganze Gegenstände wie zum Beispiel ein Auto oder einen Getränkeautomaten absorbieren.

Dadurch erlangt Kirby Fähigkeiten, die nicht nur unerlässlich für das Voranschreiten im Level sind, sondern auch das eine oder andere versteckte Geheimnis offenbaren.

Für das Beenden der Demo winkt darüber hinaus ein spezieller Code, der euch in der Vollversion ein paar zusätzliche Items garantiert.