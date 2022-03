Skyrim: Ein drittes Drachenblut überrascht die Fans

Fans finden ein drittes Drachenblut in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Bildquelle: Bethesda

Miraak und das letzte Drachenblut sind nicht so allein, wie sie vielleicht denken. Fans haben jetzt noch eine dritte Person in The Elder Scrolls 5: Skyrim gefunden, die von sich behauptet, ein Drachenblut zu sein.

Skyrim: Es gibt noch ein drittes Drachenblut

In The Elder Scrolls 5: Skyrim treten auf den ersten Blick zwei Personen mit dem Titel "Drachenblut" auf. Die erste seid natürlich ihr selbst, der große Held, der alle Probleme Himmelsrands alleine beheben muss. Die zweite ist der Bösewicht Miraak, das erste Drachenblut überhaupt.

Der Reddit-User JimmyTheNephilim hat jetzt allerdings noch ein drittes Drachenblut entdeckt. Wirklich aktiv ist der Held allerdings nicht. Immerhin ist er tot und genießt jetzt seinen verdienten Ruhestand in der Festhalle von Sovngarde. Das Rollenspiel gibt ihm nichtmal einen Namen. Er heißt einfach "Held von Sovngarde". Durch seinen Dialog macht er allerdings klar, dass er froh ist, dass ihr jetzt an der Reihe seid, um dem Geburtsrecht neue Ehre zu bringen.

Im Skyrim-Vorgänger Oblivion gibt es auch ein Drachenblut

Während es in Skyrim damit vermutlich bei diesen drei Exemplaren bleibt, ist der Titel "Drachenblut" in der "The Elder Scrolls"-Reihe gar nicht so selten. Eine kurze Geschichtsstunde: Drachenblüter sind Sterbliche, die allerdings die Seelen von Drachen besitzen. Deswegen könnt ihr auch die Seelen der besiegten Drachen einsetzen und seid besonders talentiert darin, die Sprache der Drachen als Waffe einzusetzen.

Die bekanntesten Drachenblüter waren allerdings die Kaiser Tamriels und deren Familien. Achtung Spoiler! In The Elder Scrolls 4: Oblivion trefft ihr gleich zwei von ihnen. Kaiser Uriel Septim VII. und seinen unehelichen Sohn Martin Septim. Nachdem der Kaiser ermordet wird und sich Martin im Kampf gegen die Daedra opfert, ist diese Linie der Drachenblüter jedoch ausgestorben.