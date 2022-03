Die beste Skyrim-Mod gibt es jetzt auch für Elden Ring

In Elden Ring fährt ein Zug auf Gleis 1 ein, der Skyrim-Fans bekannt vorkommen dürfte. Bildquelle: FromSoftware/ Mattel

Mit Mods können Fans ihre Lieblingsspiele verbessern. In einigen Fällen übertreffen sie dabei sogar die Entwickler. Manchmal sind sie allerdings auch einfach verrückt. Eine der berühmt-berüchtigsten Mods aus Skyrim hat jetzt auch ihren Weg in die Welt von Elden Ring gefunden.

Nach Skyrim: Auch Elden Ring springt auf den Zug auf

Einer der wichtigsten Gründe dafür, warum The Elder Scrolls 5: Skyrim auch zehn Jahre nach Release noch gespielt wird, ist wohl die unglaublich talentierte Modding-Community. Die Fans beheben jedoch nicht nur die Bugs, die Bethesda übersehen hat und verbessern das komplette Inventar-System: Sie ersetzen auch alle Drachen im Spiel durch Thomas die Lokomotive. (Quelle: NexusMods)

Ein Video des YouTubers Garden Eyes zeigt jetzt, dass auch Elden Ring nicht verschont bleibt. In alter Modding-Tradition haben die Fans erneut einen Drachen in die blaue Lokomotive verwandelt. Mit seinem allgegenwärtigen "freundlichen" Lächeln stürzt sich Thomas auf den Spieler und lässt Feuer auf ihn herabregnen, während im Hintergrund die Intro-Musik der Kinderserie läuft.

Thomas tuckert durch Skyrim, Fallout und Resident Evil

Thomas die Lokomotive hat sich in den letzten Jahren in eine echte Legende in der Modding-Community verwandelt. In Fallout 4 werden Vertibirds und Todeskrallen durch Thomas ersetzt (Quelle: UplsNotJump) und in Resident Evil Village muss sogar die berühmte Lady Dimitrescu der Lokomotive weichen (Quelle: IGN). Elden Ring ist nur ein weiterer Gleiswechsel auf ihrem Siegeszug durch die Welt der Videospiele.

Leider scheint es aktuell keine Möglichkeit zu geben, die Mod für Elden Ring selbst zu spielen. In der Videobeschreibung erwähnt Garden Eyes zwar die Ersteller der Mod, aber es gibt keinen Hinweis auf einen Link zum Download. Fans müssen sich also noch gedulden, bevor sie gegen den härtesten aller Bosse antreten können.