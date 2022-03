Elden Ring: Video zeigt, wie lustig Koop mit Souls-Anfängern ist

Koop in Elden Ring ist möglich, wenn auch etwas umständlich. (Quelle: From Software)

Wie machen sich eigentlich jene Spieler in Elden Ring, die zuvor noch gar kein Souls-Spiel angefasst haben? Ein Veteran teilte auf Reddit ein Video, das ihn zusammen mit einem Souls-Newcomer in Elden Ring zeigt. Die beiden haben ohne Frage ziemlich viel Spaß – der Veteran aber etwas mehr, in einigen Situationen.

Elden Ring: Souls-Veteran spielt mit seinem Kumpel, der neu im From-Software-Universum ist

Elden Ring ist das Spiel der Stunde und feiert seit Release massive Erfolge in Sachen Verkaufs- und Spielerzahlen. Nicht jeder Elden-Ring-Spieler ist dabei ein Souls-Veteran; vielmehr ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mit dem neuen Spiel etliche Souls-Neueinsteiger in den Ring finden und versuchen, sich gegen überstarke Ungeheuer zu wehren. Da Elden Ring eine riesige offene Welt bietet, kann man Kämpfen aus dem Weg gehen und woanders solange aufleveln, bis der eigene Charakter stärker ist.

ELDEN RING (Launch Edition) - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.03.2022 14:32 Uhr

Wie aber schlagen sich jene, die bisher keine Erfahrungen mit From-Software-Spielen machen durften? Auf Reddit teilt Souls-Veteran JRainers ein Video, in dem er sich und seinen Kumpel zeigt, der vorher noch nie ein Souls-Spiel angefasst hat. Gleich zu Beginn seht ihr dort, wie der Veteran einen Sprung meistert und hinter sich schaut – da ist aber nur ein Schrei zu hören, denn sein Kumpel hat seinen Landeplatz um wenige Millimeter verpasst. Eine Erfahrung, die sicher jeder Elden-Ring-Spieler zur Genüge gemacht hat. Schaut selbst in das Video:

Elden Ring ist und bleibt ein verdammt schwieriges Spiel, doch bei all den schwierigen Gegnern muss nicht der eigentliche Spaß am Spielen verloren gehen: JRainers Video zeigt unter anderem auch, wie viel Freude ihr im Koop in Elden Ring haben könnt – und auch, dass nicht alles immer so ernst genommen werden muss.

Wollt ihr gemeinsam mit einem bestimmten Freund Elden Ring spielen, müss einer von euch das Item Krummfinger des Befleckten benutzen, während der andere die Krummfingermedizin auswählt – so kann der erste Spieler am Game des zweiten teilnehmen. Elden Ring ist am 25. Februar 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erschienen.