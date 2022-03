Grafikwunder auf dem SNES: 30 Jahre alte Nintendo-Konsole bietet Next-Gen-Feature

Auch das uralte SNES bietet Raytracing. (Bild: Unsplash – Korie Cull)

Visuell war das SNES beim Release 1990 ein absoluter Wegbereiter – die Konsole läutete eine goldene Generation von Videospielen ein, die besser aussahen, als alles was zuvor bekannt gewesen war. Im Vergleich mit heutiger Hardware kann das SNES aber natürlich grafisch gesehen nicht mithalten – auch wenn Raytracing auf der Konsole möglich ist, wie jetzt ein Modder in einem Video bewiesen hat.

Raytracing auf SNES – Modder macht es möglich!

Auf dem Youtube-Kanal Shironeko Labs hat ein Modder gezeigt, was grafisch alles noch so in dem SNES steckt – und das ist eine ganze Menge.

Durch das ausgeklügelte Modden eines Chips einer Spiele-Cartridge ist es dem YouTuber gelungen, Raytracing auf der 30 Jahre alten Gaming-Plattform zum Laufen zu bringen. Das Ergebnis des SuperRT-Chips kann sich in dem Video durchaus sehen lassen. Zwar ist die eckige Pixelgrafik selbstverständlich weiterhin vorhanden, doch die Schatten und Spiegelungen in dem Spiel sind auch aus heutiger Sicht ziemlich beeindruckend.

Schaut euch hier die Arbeite des SuperRT-Chips auf dem SNES im Video an:

(Quelle: YouTube, Shironeko Labs)

Raytracing: Was ist das überhaupt?

Raytracing ist eines der absoluten Buzzwords der neuesten Konsolengeneration. Der Begriff bedeutet übersetzt Strahlenverfolgung und bezieht sich auf das aufwendige und realistische Darstellen von Lichtstrahlen. Damit können nicht nur die Lichtverhältnisse, sondern auch Spiegelungen in Videospielen deutlich realistischer abgebildet werden.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X sind prinzipiell zu Raytracing fähig, doch nicht alle Spiele machen aktiv davon Gebrauch. Im PS5-Hit Spider-Man: Miles Morales zum Beispiel könnt ihr aber Raytracing sogar mit vollen 60 FPS erleben.

In unserem Video erklären wir euch, was so besonders an Raytracing ist: