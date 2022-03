8 spannende Minecraft-Challenges, denen ihr euch als nächstes stellen könnt

Euch gehen die Ideen aus, was ihr in Minecraft noch tun könnt? Dann haben wir die richtigen Aufgaben für euch! Bildquelle: Mojang, Twitter/Minecraft.

Seit über 10 Jahren begeistert Minecraft die Spielenden weltweit. Die wohl berühmteste Sandbox hat mit ihren schier unendlichen Möglichkeiten auch einen unerschöpflichen Wiederspielwert. Doch selbst den kreativsten Köpfen können manchmal die Ideen für neue Projekte ausgehen. Für diesen Fall haben wir euch 8 lustige und interessante Herausforderungen zusammengestellt, denen ihr euch im Survival-Game als nächstes stellen könnt.

Langeweile in Minecraft? So sorgt ihr für frischen Wind!

Minecraft ist ein Spiel ohne klares Ziel. Ja, es gibt viel zu entdecken und die Möglichkeiten zur kreativen Auslebung sind fast unendlich. Nach der anfänglichen Euphorie können Spielern aber auch gut und gerne mal die frischen Ideen zur Spielgestaltung ausgehen.

Herausforderungen oder originelle Bauideen können da die Lösung sein. Wir haben euch eine Bilderstrecke zusammengestellt, in der wir euch acht lustige Anregungen für neue Aufgaben an die Hand geben wollen. Schaut euch die Tipps zum Kampf gegen Langeweile gleich hier an:

Und, werdet ihr einen der aufgeführten Tipps in Minecraft umsetzen? Oder habt ihr einige der Ideen sogar schonmal ausprobiert? Nennt uns gerne auch eure Anregungen zum Zeitvertreib in Minecraft. Besucht uns dafür einfach auf Facebook und schreibt eure Erfahrungen dort in die Kommentare.