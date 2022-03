Nintendo: Verschollenes N64-Game wird nach 23 Jahren veröffentlicht

Carnivalé: Cenzo’s Adventure ist grafisch ein recht spezielles Spiel. (Bild: Nintendo)

1999 wurde das Spiel Carnivalé: Cenzo’s Adventure für den Nintendo 64 erstmals vorgestellt. Zwei Jahre später wurde der Titel dann offiziell gecancelt. Jetzt ist das obskure Game dank dem Internet zurück und sogar erstmals spielbar.

Totgeblaubte leben länger

Wahrscheinlich habt ihr noch nie von Carnivalé: Cenzo’s Adventure gehört. Und das ist auch kein Wunder, denn immerhin gilt das Spiel für den Nintendo 64 seit über 20 Jahren als tot. 1999 wurde das Game auf der E3 erstmals gezeigt. In einer noch unfertigen Version.

Zu einem Release kam es aber anschließend nie, da das Spiel im Jahr 2001 offiziell gecancelt wurde. Dank dem User Baker64 feiert der ungewöhnliche Titel jetzt aber ein kleines Comeback im Internet.

So existiert nun ein spielbarer, aber nicht ganz fehlerfreier Prototyp von Carnivalé, der einen guten Eindruck davon vermittelt, wie das fertige Spiel wahrscheinlich geworden wäre:

Nicht nur das Spiel galt als verschollen

In Carnivalé: Cenzo’s Adventure spielt man den titelgebenden Cenzo, der sich aufmacht, seine Freunde aus den Fängen eines unheimlichen Vergnügungsparks zu befreien. Dafür muss Cenzo diverse Minispiele absolvieren, darunter ein Labyrinth und ein Kartrennen (Quelle: Gamerant).

Die Optik des Spiels erinnert dabei an die Filme von Kult-Regisseur Tim Burton (Corpse Bride, Batman, etc.) und das ist auch kein Zufall. Das Spiel basiert nämlich auf dem gleichnamigen Zeichentrickfilm von 1999. Regie führte hierbei Deane Taylor, der Art Director von The Nightmare Before Christmas.

Kurioserweise galt der Film ebenfalls lange als verschollen, bevor er dann 2020 in Taiwan gefunden wurde und über das Internet Archiv seinen Weg ins Netz fand.