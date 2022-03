Am Himmel von Skyrim: Fans feiern Bethesdas irre Liebe zum Detail

Bethesda hat für Skyrim eine unglaubliche detailreiche Welt gebaut. Es steht wortwörtlich in den Sternen. Bildquelle: Bethesda

In den vergangenen zehn Jahren haben Fans The Elder Scrolls 5: Skyrim genau erkundet. Fans auf Reddit weisen jetzt allerdings daraufhin, dass sich der Entwickler Bethesda sogar bei einem Details Mühe gegeben hat, das kaum jemand alleine entdecken würde.

Was steckt im Himmel von Skyrim?

Die "The Elder Scrolls"-Reihe ist bereits 27 Jahre alt. Der Reddit-Nutzer "a14alo" hat nun bemerkt, dass sich ein Details aus The Elder Scrolls: Arena immer noch in Skyrim wiederfindet. So stammen die beeindruckenden Figuren, die im Himmel erscheinen, sobald ihr ein Level aufsteigt, direkt aus dem alten Rollenspiel.

Der Dieb, der Magier und der Krieger, die in Skyrim als Überkategorien für eure Skills dienen, basieren auf Sternkonstellationen im Himmel von Tamriel. Auch die vielen Findlingsteine, durch die ihre nützliche Boni erhaltet, stehen für eine bestimmte Konstellation. Im Vorgänger Oblivion konntet ihr sogar noch eurer Sternzeichen auswählen. "a14alo" schreibt, dass neben wiederkehrenden Charakteren, auch diese übernommenen Design-Elemente gewürdigt werden sollten.

Skyrim hat jedoch noch mehr zu bieten. In den Kommentaren merkt ein Nutzer an, dass es eine coole Ergänzung wäre, die Sternkonstellationen tatsächlich im Himmel sehen zu können. Bethesda ist ihm dabei jedoch bereits zuvor gekommen. Tatsächlich bietet die Reihe bereits seit Morrowind einen Sternenhimmel mit erkennbaren Konstellationen.

Skyrim: Fans geben Tipps, um Sterne zu beobachten

Der YouTuber "LeftoverPat" hat bereits vor mehr als einem Jahr ein Video veröffentlicht, in dem er die Geheimnisse des Himmels aufdeckt. Er empfiehlt die Special-Edition zu verwenden, da die Sterne aufgrund der höheren Auflösung besser zu erkennen sind.

Während die Konstellationen in Morrowind und Oblivion bereits regelmäßig am Himmel erschienen sind, geht Skyrim sogar noch einen Schritt weiter und bietet einen Zyklus, der sich jedes Jahr im Spiel wiederholt.

Am Himmel von The Elder Scrolls 5: Skyrim lassen sich Sternenkonstellationen finden, die auf früheren Einträgen der Reihe basieren.