Elden Ring: Spieler entdecken Geheimwaffe im Menü

Elden Ring: Spieler finden versteckte Pause-Funktion. (Bildquelle: FromSoftware / Prostock-Studio, Getty Images)

Elden Ring stellt euch mit seinem Soulslike-Gameplay vor mächtige Herausforderungen. Fans haben nun aber eine unerwartete Geheimwaffe im Menü des Spiels gefunden, die euch zwischen den schwierigen Gegnern ein bisschen Luft zum Durchatmen schenkt.

Soulslike-Spiele wie Elden Ring sind für ihre düstere Atmosphäre, fantasievolle Monster und natürlich den hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Zu den Herausforderungen zählt ebenfalls das Fehlen einer Pause-Funktion – doch in Elden Ring haben Fans nun einen Weg gefunden, das Spiel allein durch das Aufrufen eines Menüs zu pausieren.

Elden Ring: Hilfs-Menü im Inventar pausiert Spiel

In der Open World von Elden Ring steht Spielern durch einen kleinen Trick ein ungewöhnliches Feature zur Verfügung: Eine Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Twitter-User Iron Pineapple zeigt in einem kurzen Video, wie ihr euch eine wohlverdiente Pause in Elden Ring gönnen könnt:

Im Video ist zu sehen, dass ihr Elden Ring tatsächlich pausieren könnt, wenn ihr im Spiel euer Inventar aufruft, dann ins Hilfs-Menü wechselt und dort Menüerklärung auswählt. Der Trick funktioniert offensichtlich auch, wenn ihr von einer Gegner-Horde umzingelt seid – durch das Menü frieren eure Gegner einfach ein. Somit könnt ihr in Ruhe eure Taktik überdenken oder euch Aufgaben in der realen Welt zuwenden, ohne wesentlichen Fortschritt zu verlieren.

Soulslike-Hit mit unerwarteter Funktion

Die FromSoftware-Games sind normalerweise dafür bekannt, keine Pause-Funktion anzubieten. Wer sich durch Dark Souls und Co. schlagen will, muss also auf das praktische Feature verzichten. Dementsprechend überraschend ist die Entdeckung des Pausen-Tricks in Elden Ring.

Genau aus diesem Grund sollten Spieler sich aber nicht allzu sehr auf die Funktion verlassen: Sie könnte möglicherweise ein Versehen sein und in zukünftigen Updates aus dem Spiel entfernt werden. Falls dies geschehen sollte, könnt ihr euch aber immerhin noch mit einer entsprechenden Mod behelfen. (Quelle: Nexusmods)

Die Community hat für Elden Ring nämlich bereits mehrere interessante Mods erstellt – und bringt auf diesem Weg auch zum Beispiel eine verbesserte Framerate oder Thomas die Lokomotive ins Spiel.

Schaut euch hier den Open-World-Trailer zu Elden Ring im Video an: