Elden Ring muss nicht schwer sein: Fan besiegt Bosse mit einer Attacke

Wie alle Souls-Spiele ist auch Elden Ring vor allem für eine Sache bekannt: Es ist wahnsinnig schwierig. Ein Fan beweist jetzt jedoch, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Mit einigen einfachen Tricks fallen selbst die stärksten Bosse in wenigen Sekunden.

Elden Ring: Die stärkste Waffe im Spiel ist Magie

Endloses Sterben in Elden Ring muss nicht sein. Der YouTuber Iron Pinapple hat jetzt einen Weg gefunden, um jeden noch so starken Gegner mit geringem Aufwand auszuschalten. Das Geheimnis ist ein magischer Todeslaser. Dieser Easy-Mode braucht jedoch etwas Vorbereitung. Achtung: Dieser Artikel und das YouTube-Video enthalten Spoiler zu Gebieten und Bossen in Elden Ring.

Iron Pinapple zeigt euch Schritt für Schritt, wie ihr zu einem unaufhaltsamen Magier werdet. Zunächst müsst ihr den Astrologen als Startklasse auswählen. Dann benötigt ihr eine Waffe, die Blutungsschaden auslösen kann und ein Item, dass die erhaltenen Seelen kurzzeitig erhöht. Mit dieser Ausrüstung könnt ihr euch dann in das Gebiet Caelid wagen, in dem ein riesiger Drache herumliegt. Besiegt ihr ihn und setzt das Item ein, bekommt ihr genügend Seelen für 29 Level Ups.

Todeslaser in Elden Ring besiegt Bosse in Sekunden

Mit diesem Startvorteil könnt ihr die ersten Bosse bereits mit Leichtigkeit ausschalten. Iron Pinapple ist das jedoch noch nicht genug. Er vereint einen stärkeren Zauberstab mit einem Item, das kurzzeitig unendlich viel Mana bereitstellt und rundet alles mit dem "Comet Azur"-Zauberspruch ab.

Mit diesem Todeslaser seid ihr der stärkste Krieger in Elden Ring. Iron Pinapple zeigt, wie er selbst mächtige Story-Bosse ausschaltet, bevor sie überhaupt in seine Nähe kommen. Er beendet das Video mit den Worten, dass Elden Ring und andere Souls-Spiele nicht immer schwierig sein müssen und dass es immer eine Möglichkeit gibt, die schweren Kämpfe zu bestreiten, solange man bereit ist, zu experimentieren.