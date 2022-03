PS4 & PS5: Mit diesen Ankündigungen kann Sony heute alle glücklich machen

Gibt's bald Neues zu Resident Evil und Final Fantasy? Fans können hoffen. (Bild: Capcom, Square Enix)

Sony kündigt spontan eine neue State of Play an. Aber was könnte da wohl gezeigt werden? Die Hinweise und vermeintlichen Leaks der vergangenen Monate deuten auf ein paar richtig gute Ankündigungen hin.

Was präsentiert Sony heute für PS4 & PS5?

In einem offiziellen Blogpost kündigt Sony eine knapp 20-minütige Präsentation an. Was erst mal nicht nach viel klingt, könnte sich aber dennoch als wahrer Segen für Fans bestimmter Spielereihen entpuppen. (Quelle: Sony)

So heißt es in der Ankündigung zur State of Play, dass es in der Präsentation vorrangig um Spiele japanischer Entwicklerstudios gehen wird. Zum einen könnte es also mehr zum anstehenden Ghostwire: Toyko zu sehen geben. Das schaurige Action-Spiel steht immerhin bereits für den 25. März in den Startlöchern.

Worauf Rollenspiel-Fans aber vor allem hoffen, ist ein konkreter Veröffentlichungstermin für Final Fantasy 16. Und dies wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen. Warum? Ganz einfach: Produzent Naoki Yoshida hat in einem Tweet im Dezember selbst gesagt, dass die nächste große Enthüllung für Frühling 2022 angesetzt ist.

Die Ankündigung dazu gab es im gleichen Zuge wie die zur Verschiebung des Spiels:

Es wurde außerdem erst heute die offizielle Final-Fantasy-Seite für alle kommenden Spiele gelauncht, passend zum diejährigen 35. Jubiläum.

Ob etwas Neues zum zweiten Teil von Final Fantasy 7 Remake angekündigt wird, ist unklar.

Was wünschen sich Fans außerdem?

Auch Resident-Evil-Fans sitzen auf heißen Kohlen und erhoffen sich eine Ankündigung der besonderen Art: Das Remake zu Resident Evil 4. Nachdem Teil 2 und 3 erfolgreich neu aufgelegt wurden, könnte Capcom immerhin bereits am nächsten Spiel arbeiten, oder?

JRPG-Spielerinnen hoffen des Weiteren auf eine PlayStation-Version von Shin Megami Tensei 5. Das Rollenspiel erschien vergangenes Jahr exklusiv auf der Nintendo Switch. Atlus soll aber, laut einem Leak, auch PC-Portierungen und Konsolen-Versionen planen. (Quele: RPG Site)

Wann und wo findet die State of Play statt?

Wann? am 9. März um 23 Uhr

Wo? auf Twitch und YouTube

Wir werden ebenfalls über die wichtigsten Ankündigungen berichten, sodass ihr nichts verpasst.

Die wahrscheinlichste Ankündigung wird wohl etwas mit Final Fantasy 16 zu tun haben. Schon das bisher Gezeigte macht Lust auf mehr: