Eigentlich sind die neuen Gratis-Games für PlayStation-Plus-Abonnenten ein Grund zur Freude – doch eines der aktuellen Spiele sorgt gerade für Kopfzerbrechen: Ghost of Tsushima: Legends. Denn wer nicht aufpasst, muss nach dem Download eventuell draufzahlen.

Update:

Einige Abonnenten von PlayStation Plus kämpfen gerade mit einem kuriosen Problem, das durch eines der Gratis-Spiele ausgelöst wird: Ghost of Tsushima: Legends. Wer bereits das Hauptspiel des Samurai-Abenteuers für die PS4 sein Eigen nennt, sollte vom Gratis-Download des Koop-Addons absehen. Das sorgt anscheinend dafür, dass die Besitzer ihr Spiel nicht mehr auf die Director's-Cut-Version upgraden können, welche unter anderem einen kostengünstigen Umstieg auf die PS5-Version ermöglicht.

Selbst das Entwicklerstudio Sucker Punch scheint aktuell keine Lösung für das Problem auf Lager zu haben. Stattdessen rät man den betroffenen Spielern dazu, sich beim PlayStation-Kundendienst zu melden. Dieser dürfte hoffentlich in der Lage sein, den Fehler wieder zu beheben.

Bis das Problem gelöst wurde, sollten jedoch alle PlayStation-Plus-Abonnenten, die sich das Spiel noch nicht gesichert haben, noch etwas abwarten.

Originalartikel:

PS Plus: Gratis-Spiele im März 2022

Sony hat die kommenden Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten angekündigt. Ab heute könnt ihr euch die folgenden vier Spiele kostenlos schnappen:

Ghostrunner (PS5)

Ark: Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Ghost of Tsushima: Legends (PS5/PS4)

PlayStation: Die neuen Gratis-Games im Überblick

Ghostrunner

Ghostrunner: Official Gameplay Trailer

Ghostrunner ist ein temporeicher Action-Hit mit einem Schwerpunkt auf Parcour und Nahkampf. Ihr fightet euch mit eurem Katana-Schwert bewaffnet durch eine futuristische Cyberpunk-Stadt und nehmt es äußerst akrobatisch mit Horden von Gegnern auf.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved - PS4 Trailer

In Ark: Survival Evolved müsst ihr euch auf einer Insel einem knallharten Abenteuer stellen und um jeden Preis überleben. In dem komplexen Survival-Spiel stehen euch zu Beginn fast keine Ressourcen zur Verfügung und eure Umwelt fordert euch an jedem Moment heraus. Ihr müsst euch eine Unterkunft schaffen, Proviant zusammentragen und nebenbei noch die Dinosaurier auf der Insel unter Kontrolle bringen – oder sie zumindest davon abhalten, euch zu Dino-Snacks zu verarbeiten.

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing: Das Rennen beginnt - mit Sonic & Friends

Neben den Ikonen Super Mario und Crash Bandicoot kann auch Segas Maskottchen Sonic mit einem Lenkrad umgehen. Mit Team Sonic Racing bekommt ihr ein kunterbuntes Kart-Racing-Spiel, in dem ihr mit diversen Charakteren aus dem Sonic-Universum über verschiedene bunte Strecken brettern und euch im Rennen um den ersten Platz gegenseitig mit allerlei Hilfsmitteln attackieren könnt.

Ghost of Tsushima: Legends

Ghost of Tsushima: Legends - Kostenloses Update bringt Koop-Modus

Im eigenständigen Multiplayer zum PS4-Hit Ghost of Tsushima könnt ihr euch mit euren Freunden zusammentun und Seite an Seite als Samurais in vier verschiedenen Game-Modi kämpfen.

Im März bekommen PS-Plus-Abonnenten gleich vier neue Gratis-Games – darunter ein schnelles Action-Spiel, ein Kart-Racing-Game, ein knallhartes Survival-Abenteuer und ein Multiplayer-Samurai-Spiel. Damit könnt ihr euch also wieder auf jede Menge Action im neuen Monat freuen.