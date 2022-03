Skyrim-Vorgänger bekommt dank Fans nach 16 Jahren neue Erweiterung

Eine Fan-Erweiterung führt euch in ein komplett neues Gebiet. Bildquelle: PoH team/ Bethesda

The Elder Scrolls 5: Skyrim hat bis heute treue Fans, die das Rollenspiel mit Zusatzinhalten versorgen. Ganze 16 Jahre nach Release bekommt jedoch auch der Vorgänger The Elder Scrolls 4: Oblivion etwas Aufmerksamkeit. Eine eigenständige Erweiterung will euch jetzt in eine komplett neue Provinz Tamriels führen.

Fans schenken Oblivion eine umfangreiche Erweiterung

The Elder Scrolls 4: Oblivion erschien am 20. März 2006. Trotzdem hat das Rollenspiel bis heute Fans. 16 Jahre nach Release wird sogar noch an einer Standalone-Erweiterung mit dem Namen Prism of Hammerfell gearbeitet. Eine Alpha-Version könnt ihr bereits jetzt auf der Seite NexusMods herunterladen. (Quelle: NexusMods)

Prism of Hammerfell führt euch in die gleichnamige Provinz Tamriels (auf deutsch Hammerfall), aus der die Rothwardonen stammen. Die mit Krummsäbeln bewaffneten Krieger treten auch in The Elder Scrolls 5: Skyrim immer wieder in Erscheinung. Die Bilder der Fan-Erweiterung zeigen außerdem bereits die karge Landschaft und die Städte aus Sandstein.

Spielt auch The Elder Scrolls 6 in Hammerfall?

Die Entwickler der Mod weisen auf NexusMods allerdings daraufhin, dass sich viele Elemente der Erweiterung noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinden. Lediglich der westliche Teil der Welt sei bereits sehr detailliert. Außerdem ist die Mod aktuell nur in russischer Sprachausgabe verfügbar.

Während zwischen Oblivion und Skyrim lediglich fünf Jahre vergangen sind, warten Fans jetzt schon seit mehr als 10 Jahren auf The Elder Scrolls 6. Ein echtes Lebenszeichen oder auch nur eine offizielle Bestätigung des Schauplatzes gibt es nicht. Ein Easter Egg im Starfield-Trailer könnte allerdings bereits verraten haben, dass auch der nächste offizielle Teil der Reihe in Hammerfall spielen wird.

