Nach 24 Jahren: N64-Klassiker erscheint auf Steam

Ein verrückter Plattformer für das N64 erscheint nach 24 Jahren auf Steam. Bildquelle: Valve/ Piko Interactive LLC/ Getty Images/ stockfour

Steam-Spieler können schon bald einen Retro-Klassiker nachholen, der vor 24 Jahren auf dem Nintendo 64 erschienen ist. Er vereint eine bunte Spielwelt, die an Super Mario 64 erinnert, mit einem verrückten Protagonisten.

Retro-Fans können sich auf N64-Klassiker freuen

Im N64-Plattformer Glover steuert ihr einen Handschuh, der eine bunte Welt durchqueren muss. 24 Jahre nach dem ursprünglichen Release auf dem Nintendo 64 erscheint am 20. April 2022 eine neue und überarbeitete Version auf Steam.

Beim ersten Blick auf Glover geht den meisten Spielern vermutlich sofort eine große Frage durch den Kopf: Warum ist der Protagonist ein Handschuh? Das liegt natürlich daran, dass ein Zauberer eine Explosion ausgelöst hat, die ihn in Stein verwandelt und sieben Kristalle in der Welt verstreut hat. Als einer seiner Handschuhe liegt es jetzt an euch, die Kristalle zurückzubringen. Praktischerweise sind sie als Gummibälle getarnt, die ihr mit eurem Körper (also einer Hand) durch den Plattformer manövrieren könnt. Unterwegs müsst ihr euch allerdings vor dem bösen Handschuh in Acht nehmen.

Glover: Trailer zum Remaster

Glover: Was ist neu an der Steam-Version?

Glover bietet 30 Levels in sechs verschiedenen Welten mit vielen bizarren Kreaturen. Mit Power-Ups könnt ihr Form und Eigenschaften der Gummibälle verändern und damit beispielsweise Hindernisse aus dem Weg räumen. Laut der Produktbeschreibung auf Steam wurde die neue Version von Glover außerdem mithilfe des originalen Codes der N64-Version komplett überarbeitet und an moderne PCs angepasst. (Quelle: Steam)

Nintendo hat seinen eigenen N64-Klassiker Super Mario 64 zusammen mit Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy auf der Switch veröffentlicht. Schaut euch das Spiel hier auf Amazon an:

Super Mario 3D All-Stars Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2022 14:33 Uhr

Testet euer Pixelwissen!