PS5 kaufen: Sichert euch die Disc-Edition + 2. Controller & Horizon Forbidden West bei o2

Die PS5 ist so begehrt wie sonst keine andere Konsole auf dem Markt. Doch leider ist sie nirgendwo zu bekommen. Wirklich nirgendwo? Nein! Wenn ihr endlich Besitzer einer PlayStation 5 sein wollt, hat o2 wieder ihr beliebtes Tarif-Bundle auf Lager. (Bild: GIGA)

Auch über ein Jahr und 15 Millionen verkaufte Exemplare später, haben immer noch nicht alle Interessenten eine PlayStation 5. Doch es gibt Hoffnung: Im Curved-Shop könnt ihr euch jetzt ein Tarif-Bundle schnappen, mit dem ihr euch nicht nur die NextGen-Konsole, sondern auch noch einen zweiten DualSense Controller und Horizon Forbidden West, sondern auch noch 20 GB Datenvolumen sichern könnt. Einen 100 Euro Wechselbonus gibt es ebenfalls.

PlayStation 5 & 2. Controller + Horizon Forbidden West im Tarif-Bundle

Im Curved-Shop könnt ihr euch gerade ein Top-Tarif-Bundle mit der PS5 (Disc-Edition), einem 2. Controller und dem brandneuen Horizon Forbidden West für 44,99 Euro im Monat sichern.

Zum Angebot bei Curved

Zu der NextGen-Konsole könnt ihr euch zusätzlich noch einen 100 Euro Wechselbonus sichern. Hinweis: Einziges Manko ist, dass die Lieferzeit mit 4 bis 5 Wochen angegeben ist. Aber wenn man so lange gewartet hat, was machen dann noch die Paar Wochen? Zumindest lässt nichts darauf deuten, dass sich die Lage im Einzelhandel in naher Zukunft entspannen wird.

Die Tarif-Details im Überblick:

Netz: o2

Tarif: „o2 Free M“

20 GB LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

PlayStation 5 Disc-Edition im Tarif: Wir rechnen vor

Monatliche Grundgebühr für den o2-Tarif mit 20 GB: 24 × 44,99 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.125,74 Euro

PS5 bei o2: Lohnt sich das Angebot?

Monatlich 45 Euro für einen Mobilfunktarif klingt erst mal nicht nach einem Schnäppchen, doch wir rechnen mal nach: Die PS5 Disc-Edition kostet 499 Euro, zumindest theoretisch, denn sie sind ja überall ausverkauft und bei Ebay und Konsorten geht sie für Horrorpreise von ca. 900 Euro über die virtuelle Ladentheke. Ein 2. DualSense Controller rund 60 Euro und das Spiel Horizon Forbidden West ebenfalls 60 Euro. Bei Rufnummernmitnahme kann man sich zudem einen Bonus in Höhe von 100 Euro sichern.

Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit ab, bleiben 406,75 Euro übrig. Das entspricht 16,94 Euro im Monat für einen Tarif mit 20 GB Datenvolumen.

Als größtes Kaufargument selbst gilt hierbei selbstverständlich, dass ihr die PlayStation 5 bekommt. Wem das wichtig ist, der wird mit diesem Tarif zumindest keinen Verlust machen. Zum Vergleich: Ein Tarif mit ähnlichen Konditionen bei o2 selbst kostet rund 30 Euro im Monat.

Zum Angebot bei Curved

Vergesst auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.