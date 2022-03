State of Play: Anime-Spiel für PS4 & PS5 stiehlt allen anderen die Show

JoJo's Bizarre Adventure bekommt ein neues Spiel spendiert. (Bild: Bandai Namco)

Sonys neueste State of Play hinterlässt gemischte Gefühle bei den Spielern und Spielerinnen. Doch bei einer Ankündigung sind sich fast alle einig: Das wird gut! Das heiß erwartete Spiel zu JoJo's Bizarre Adventure soll noch dieses Jahr erscheinen.

JoJo's Bizarre Adventure feiert Game-Comeback

Wer die State of Play vom 9. März live mitangesehen hat, wird wissen, was im Chat los war. Mit so gut wie jeder Ankündigung für kommende PS4- und PS5-Spiele hagelte es virtuelle Buhrufe. Dino-Shooter, neue Bilder zu längst angekündigten Spielen und taktische RPGs konnten das Publikum nicht abholen – ein Anime-Spiel aber schon.

Die Rede ist von JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R. Das Prügelspiel soll Anfang Herbst dieses Jahres erscheinen. Mit 50 Charakteren aus der Mangareihe sollen sich Kampflustige dann in 1V1-Duellen ins Geschehen stürzen.

Erwarten könnt ihr ähnlich abgedrehte Kämpfe wie im Manga und dem Anime, der in den vergangenen Jahren stark an Beliebtheit zugenommen hat. Schaut hier gleich einmal in den Ankündigungstrailer hinein:

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R - Ankündigungstrailer

Der Ankündigungstrailer zum Spiel hat auf YouTube mittlerweile knapp 19.000 Upvotes sammeln können. Von allen Trailern der State of Play hat JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R so mit Abstand die meisten Likes. (Quelle: YouTube)

Erscheinen soll das Spiel übrigens nicht nur für PlayStation-Konsolen. Auch Besitzer einer Xbox-Konsole, einer Nintendo Switch oder eines PCs können sich auf die bizarre Prügelaction freuen.

Ein weiteres Highlight der State of Play

Die zweite große Überraschung des Events dürfte der neue Ableger der Valkyrie-Reihe sein. Noch in diesem Jahr soll Valkyrie Elysium erscheinen und damit Rollenspiel-Enthusiasten glücklick machen.

Auf ein neues Spiel warten Langzeitfans immerhin schon seit 2009, zumindest wenn man das Mobile-Game vor wenigen Jahren außer Acht lässt.

Anschauen könnt ihr euch den Trailer hier: