Neues Gratis-Spiel abstauben: Epic verschenkt einen Genre-König

Epic Games verschenkt diese Woche Cities: Skylines. (Bild: Paradox Interactive / Getty Images – photosynthesis; Deagreez)

Epic verteilt mal wieder ein neues Geschenk an alle PC-Spieler – und das hat es in sich! Denn mit Cities: Skylines gibt es eines der wahrscheinlich besten Spiele für Fans von Stadtaufbauspielen. Aber wie immer gibt es das Game nur für kurze Zeit gratis – ihr müsst euch also beeilen!

Epic verschenkt Cities: Skylines

Für Nutzer des Epic Games Stores gibt es wieder einen Grund zur Freude: Soeben ist das dieswöchige Gratis-Spiel veröffentlicht worden. Und während die Games in der letzten Woche eher eine kleine Enttäuschung waren, gibt es dieses Mal einen richtigen Knaller abzustauben: Cities: Skylines.

Cities: Skylines jetzt kostenlos bei Epic Games sichern

Der Städteaufbau-Hit stellt für viele Fans die absolute Krönung des Genres dar, denn Cities: Skylines bietet euch etliche Möglichkeiten, um eure eigene Stadt hochzuziehen und zu individualisieren.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, eine kleine Stadt aus dem Boden zu stampfen und nach und nach zur Metropole aufzubauen. Mit wachsender Einwohnerzahl müsst ihr euch jedoch immer mehr Problemen stellen. Denn eure Bevölkerung braucht nicht nur Wohnhäuser und einen Arbeitsplatz, sondern auch eine gesicherte Energieversorgung, eine funktionierende Infrastruktur, ein Abwassersystem, Krankenhäuser, Feuerwehr- und Polizeistationen und viele weitere Einrichtungen.

Wer dieser Aufgabe nicht gewissenhaft nachkommt, muss mit Konsequenzen rechnen. Denn wenn eure wütenden Bewohner anfangen die Stadt zu verlassen, kann das euer ausgeklügeltes System schnell zum Einsturz und eure Haupteinkommensquelle zum Versiegen bringen.

Cities - Skylines: Announcement Trailer

Gratis-Spiel nur kurze Zeit verfügbar

Wer sich Cities: Skylines gratis sichern will, muss sich aber beeilen – der Countdown läuft bereits. Das Spiel wird nur zwischen dem 10. März um 17:00 Uhr und den 17. März um 17:00 Uhr kostenlos angeboten. Danach wechselt das Gratis-Angebot von Epic Games wieder.

Was Spieler jedoch beachten sollten: Epic verschenkt lediglich die Basisversion von Cities: Skylines. Mittlerweile gibt es 38 DLCs, manche kostenlos, manche kostenpflichtig, die das Spiel um neue Mechaniken, Gebäude und Co. erweitern und ebenfalls im Epic Games Store erworben werden können (Quelle: Epic Games Store). Die Preise schwanken je nach Zusatzinhalt zwischen 4 Euro und 15 Euro.