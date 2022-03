Nintendo Switch erweitert Retro-Sektor mit Rennspiel-Meisterwerk

Die Nintendo Switch bekommt hochkarätigen Zuwachs. (Bild: Nintendo)

Nintendos Pläne die besten N64-Spiele auf die Switch zu holen, nehmen langsam Form an. Nachdem im Februar The Legend of Zelda: Majora's Mask erschienen ist, folgt nun der nächste große Hit.

N64-Klassiker kommt endlich auf die Switch

Lange warten Fans rasanter Action nun schon auf ein Lebenszeichen von F-Zero. Und endlich tut sich etwas. Zwar gibt es immer noch keine Ankündigung zu einem neuen Spiel der Reihe, dafür bringt Nintendo jetzt aber F-Zero X auf die Hybridkonsole.

Der folgende Trailer stimmt richtig auf das Rennspiel ein und macht nostalgisch:

F-Zero X | Ein N64-Klassiker auf der Switch

Ab dem 11. März 2022 können Spieler und Spielerinnen dann gratis auf das N64-Spiel zugreifen – vorausgesetzt sie sind im Besitz der Erweiterung zum Online Service. Nur das Erweiterungspaket erlaubt den Zugriff auf N64-Spiele wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Super Mario 64. Kostenpunkt: 39,99 Euro für 12 Monate. (Quelle: Nintendo)

F-Zero X ist legendär

Wer nicht mit F-Zero aufgewachsen ist, wird sich vielleicht fragen, was die Reihe genau ausmacht. Kurz gesagt, ist F-Zero eine Reihe, die in den 90ern enorm beliebt wurde. Die Spiele waren extrem schnell, haben im Multiplayer Spaß gemacht und das futuristische Setting hat das Spiel sowohl von Simulatoren als auch von bunten Funracern abgehoben.

Speziell F-Zero X ist bis heute ein absoluter Fanliebling. Das Sequel zum ersten F-Zero wagte den Sprung in eine 3D-Grafik und konnte mit einer Vielzahl an Strecken, Fahrzeugen und neuen Modi überzeugen. Selbst wenn ihr also keine Langzeitfans seid, solltet ihr vielleicht mal einen Blick auf den Klassiker werfen.