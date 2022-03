FIFA: EA gewinnt Millionenprozess, Gamer verlieren

EA wehrt Klage gegen Lootboxen in FIFA ab. (Bildquelle: EA / AaronAmat, Getty Images)

EA hat eine langjährige Lootbox-Klage in Berufung abgewehrt und ist dabei einer Millionen-Strafe entgangen. Während sich der Publisher als Gewinner sehen kann, müssen Gamer nach dem Urteil als Verlierer vom Platz schleichen.

Die Kartenpacks im Ultimate-Team-Modus der FIFA-Reihe sind schon seit Jahren überaus umstritten und werden von vielen als Glücksspielmechaniken gesehen. In den Niederlanden wurde diese Auffassung 2020 in einem Urteil bestätigt, doch zwei Jahre später hat EA den Berufungsprozess gewonnen.

FIFA: Lootboxen-Urteil wird umgedreht

2020 urteilte ein Gericht in Den Haag, dass FIFAs Ultimate-Team-Modus aufgrund der kaufbaren FIFA Points und der Spielerkartenpacks gegen das niederländische Glücksspielgesetz verstieße.

EA hat dieses Urteil angefochten und ist in Berufung gegangen. Bei einer Niederlage hätte der Publisher 10 Millionen Euro Strafe zahlen müssen, doch das höchste Gericht der Niederlande revidierte die ursprüngliche Entscheidung. (Quelle: Eurogamer)

Es handle sich bei den Spielerpacks nicht um ein isoliertes Glücksspiel, weil die Kartenpacks größtenteils während des Spielens freigeschaltet und genutzt werden können. Dass sich um die FIFA-Spiele ein Schwarzmarkthandel etabliert hat, sei für das Glücksspielgesetz ebenfalls nicht relevant, weil auf diese Weise in der Regel ganze Accounts und nicht einzelne Spielerpacks angeboten und verkauft würden. (Quelle: RaadvanState)

Eine Einschätzung von Gregor Elsholz

Lootboxen bleiben ein gefährliches Mittel in der Gaming-Industrie, mit dem Publisher in den meisten Ländern ohne wirkungsvolle Beschränkungen Spieler anvisieren und ausbeuten dürfen. Die Normalisierung dieser Praxis und das frustrierende Wegschauen von Regulierungsbehörden schaden insbesondere anfälligen Gamern und haben in den letzten Jahren viel finanzielles, aber vor allem menschliches Leid verursacht.



Die FIFA-Reihe unterscheidet sich in ihrer Anwendung der Mechaniken minimal von den schlimmsten Vertretern aus dem Mobile-Gaming-Genre – doch es ist zynisch zu behaupten, dass die zufällig zusammengestellten und mit Echtgeld kaufbaren Kartenpacks kein Glücksspiel seien.



Der gesamte Ultimate-Team-Modus ist auf die Jagd nach besonders seltenen Karten zugeschnitten, die Gamer in vielen Fällen nur durch reines Glück beim Öffnen von speziellen Packs ergattern können. Die Möglichkeit, FIFA-Points gegen Real-Geld zu erwerben, um somit mehr Kartenpacks kaufen zu können, etabliert eine Glücksspielmechanik, die nur noch mit viel Mühe oder durch juristische Schlupflöcher zu ignorieren ist.



In diesem Kontext ist das Urteil in den Niederlanden ein knapper Sieg in der Verlängerung für EA und eine schmerzhafte Niederlage für alle Spieler. Denn leider zeigt es, dass all die öffentlichen Proteste rund um Lootboxen Publisher nicht wirklich davon abhalten und Behörden wenig Interesse daran zeigen, die Nutzer davor zu schützen.