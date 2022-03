Ubisoft lässt euch endlich ein schon verloren geglaubtes Piratenspiel zocken

Ubisoft startet Live-Testphase für Skull and Bones. (Bildquelle: Ubisoft / Khosrork, Getty Images)

Ubisoft musste den Release seines Piraten-Abenteuers in den letzten Jahren mehrfach verschieben, bis das Spiel selbst fast zu einer Legende in der Community wurde. Nun hat Skull and Bones aber endlich Wind in den Segeln – und der Publisher lässt euch sogar schon eine frühe Version austesten.

Ubisoft bietet Teilnehmern seines Insider-Programms die Möglichkeit, in eine frühe Version von Skull and Bones hineinzuschnuppern. Nach einem extrem langwierigen Entwicklungsprozess mit zahlreichen Flaute-Phasen scheint das Piraten-Game nun also endlich Fahrt aufzunehmen.

Skull and Bones: Insider dürfen Spiel antesten

Wenn ihr das kommende Piraten-Abenteuer auf Herz und Nieren – oder in diesem Fall Schädel und Knochen – prüfen wollt, müsst ihr euch für Ubisofts Insider-Programm bewerben. Der Publisher hat das Programm ins Leben gerufen, um die Spieler-Erfahrungen in einer Live-Testphase beobachten zu können und daraus Schlüsse für die weitere Entwicklung ziehen zu können.

Um in dem Programm angenommen zu werden, müsst ihr laut Ubisofts Website Geduld und Engagement sowie Interesse an der Spielentwicklung mitbringen, schließlich werdet ihr in den frühen Versionen voraussichtlich auf zahlreiche Bugs treffen, die ihr dem Team weiterleiten sollt. Darüber hinaus müsst ihr euch natürlich eine Verschwiegenheitserklärung und die Verhaltensregeln einhalten. (Quelle: Ubisoft)

Für alle, die den Release schon jetzt nicht mehr erwarten können: Schaut euch doch mal Microsofts Alternative Sea of Thieves an:

Ubisofts Piratenspiel schippert nach 9 Jahren endlich los

Nachdem die Entwicklung von Skull and Bones bereits 2013 angestoßen worden war, dauerte es bis 2017, dass Ubisoft das Spiel offiziell ankündigte. Seitdem musste es allerdings mehrmals verschoben werden, bis es nun in einem Fiskalbericht endlich für einen Release bis spätestens Ende März 2023 eingeplant wurde. Die Community hofft nun natürlich darauf, dass sich die lange Wartezeit auf den Piraten-Multiplayer gelohnt hat.

