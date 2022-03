Nach PS5 und Xbox SX: Warzone bald auch für unterwegs

Warzone könnt ihr demnächst auf dem Weg zur Arbeit spielen. (Bild: Activision Blizzard)

Schon länger geht das Gerücht um, dass der Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone auch für Mobilgeräte erscheinen soll. Nun gibt es die offizielle Bestätigung in Form einer Stellenausschreibung.

Warzone für unterwegs

Der Ego-Shooter Call of Duty: Warzone unterhält seit zwei Jahren mit seinen aufregenden Riesen-Schlachten und seinem schnellen Gameplay. Neben Konsole und PC soll das Battle-Royale-Abenteuer bald auch auf Mobilgeräten spielbar sein.

Das hat Activision in einem eigenen Blogpost bestätigt. Darin schreiben sie, dass sie „ein völlig neues, mobiles AAA-Erlebnis entwickeln, das den Spielern die spannende, flüssige und umfangreiche Action von Call of Duty: Warzone auch für unterwegs zugänglich machen wird“. (Quelle: Call of Duty)

Beim Post handelt es sich um eine Stellenausschreibung. Activision sucht derzeit Verstärkung in unterschiedlichen Bereichen für die Mobile-Umsetzung. Das könnte bedeuten, dass sich das Spiel noch in einer recht frühen Phase der Entwicklung befindet.

Gerüchte sind wahr, Release dieses Jahr?

Call of Duty: Warzone ist somit der zweite Battle Royale nach Call of Duty: Mobile, den Fans der Shooter-Marke schon bald auf ihren Smartphones zocken können. Wie bald, weiß womöglich Branchen-Insider Tom Henderson.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es mehrfach Gerüchte über eine Mobile-Version von CoD: Warzone. Henderson schrieb Anfang Dezember über Twitter, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2022 geplant sei.