Elden Ring vs Assassin's Creed: Community streitet über Spiel-Feature

Weil FromSoftware mit Elden Ring einen neuen Open-World-Hit geschaffen hat, toben auf Reddit seit dem Release die Vergleiche mit Ubisofts Assassin's-Creed-Reihe. Besonders ein Feature steht bei der umkämpften Debatte der Community im Mittelpunkt.

Mit Elden Ring hat FromSoftware einen spektakulären Open-World-Hit gelandet. Spieler auf Reddit vergleichen das Fantasy-Abenteuer nun mit anderen Vertretern des Genres, insbesondere Ubisofts Assassin's-Creed-Reihe. Bei der direkten Gegenüberstellung gehen die Meinungen vor allem in Bezug auf das HUD (Head-Up-Display) und die Benutzeroberfläche sehr weit auseinander.

Elden Ring: Große Unterschiede zu Assassin's Creed

Wie zu erwarten gewesen war, nimmt euch Elden Ring in seiner Open-World keinesfalls an die Hand. Ihr müsst eure eigenen Wege und Geschichten finden und dabei ohne klassische Zielmarker und andere Spielanzeigen im HUD auskommen.

Ein vieldiskutierter Reddit-Post zeigt, dass diese Taktik in starkem Kontrast zu Ubisofts traditioneller Herangehensweise an die Benutzeroberfläche eines Open-World-Spiels steht. In Assassin's-Creed-Spielen zum Beispiel gibt es von vornherein an allen Ecken und Enden des HUDS diverse Anzeigen wie Inventarobjekte, Himmelsrichtung, Zielmarker und Missions-Listen oder -Erklärungen.

Open World: Reddit-Community streitet über bestes HUD

Der Reddit-Post hat mittlerweile 36.000 Upvotes und hat eine lautstarke Debatte zu Elden Ring, Assassin's Creed und Open-World-Spielen im Allgemeinen angestoßen. Während viele Gamer in Kommentaren den Design-Minimalismus von FormSoftware loben, bevorzugen andere die Hilfestellung von Ubisofts Projekten. Andere Kommentatoren wiederum könnten auf Open Worlds mittlerweile eigentlich ganz verzichten.

"Ich hab grad daran gedacht, wie angenehm es ist, wenn man zwischen Kämpfen ist und die Benutzeroberfläche in den Hintergrund verschwindet. Gesundheit und Mana bleiben, wenn sie unter einem bestimmten Prozentsatz sind, aber das ist alles." ( Reddit-User letfireraindown )

) "Ich denke immer während meiner langen Wanderungen durch das Land daran. Und danke Gott, dass das HUD so minimiert ist." ( Reddit-User burntindig0 )

) "Wenn Ubi es macht, ist es schlecht. Wenn Zelda es macht ist es das Spiel des Jahres. Typischer Gamer-Unsinn." ( Reddit-User WouldYouTipMyFedora )

) "Ich behalte meinen HUD immer eingeschaltet. Ich muss meine Effekte und mein Inventar wie bei den alten Spielen zu jeder Zeit sehen können. ( Reddit-User OfficeGossip )

) "Witzig, dass viele Leute, die Elden Ring schlecht bewerten genau so etwas haben wollen." ( Reddit-User No_Nectarine8102 )

) "Ich finde es gut, dass AC Valhalla eine komplett anpassbare Benutzeroberfläche hat." (Reddit-User Micah-10)

