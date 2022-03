Final-Fantasy-Held ist Fans zu nackt – Modder streut noch Salz in die Wunde

Eine Cloud-Mod sorgt für Aufsehen. (Bild: Getty Images / YURII ZASIMOV, Square Enix)

Final-Fantasy-Fans stoßen online auf eine Mod, die ihnen so gar nicht zusagt. Als sie sich über den leicht freizügigen Helden beschweren, hebt der Modder das Ganze auf ein noch viel anzüglicheres Level.

Final Fantasy 7 Remake: Mod wird heiß diskutiert

Die Skandale der Final-Fantasy-Charaktere überschlagen sich. Nachdem Tifa es sich vor wenigen Wochen im italienischen Senat gemütlich gemacht hat, steht jetzt auch noch Cloud in der Kritik zu freizügig zu sein.

Dabei geht es jedoch nicht um seine normale Kleidung im Spiel, sondern um eine Mod für PC-Spieler. Juijub ist ein bekannter Modder in der Szene und entschloss sich vor kurzem dazu, Cloud eine coole Lederjacke und ein knappes Crop-Top zu geben.

Das "Problem" daran? Man sieht dadurch Clouds durchtrainierten Bauch. Das hat einigen Spielern so gar nicht geschmeckt, weshalb sich schnell Kommentare häuften, die alle eine Bitte an den Modder hatten: "Mach' bitte auch eine Version, die den Bauch bedeckt." Gesagt, getan.

In einem Update bedeckt Juijub Clouds nackte Haut tatsächlich – aber mit einem Tattoo, das sein Design noch anzüglicher macht:

Was ist das für ein Tattoo?

Wenn euch das Tattoo an ein klassiches "Arschgeweih" erinnert, liegt ihr gar nicht so daneben. Auch das Herz unter Clouds Bauchnabel hat einen bestimmten Ruf und einen gängigen Look.

Diese Art von Tattoo stammt aus dem Anime-Sektor, oder auch aus anderen japanischen Medien, wie Spielen für Erwachsene. Eigentlich soll es eine Gebärmutter symbolisieren, kann aber – offensichtlich – auch von Männern benutzt werden.

