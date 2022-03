GTA 5, Mario Kart und Final Fantasy – Was will man mehr?

Die Rückkehr eines wirklich modernen Klassikers: Nächste Woche erscheint erneut GTA 5 für die neuen Konsolen. Aber das ist noch nicht alles, denn auch Mario Kart 8 meldet sich noch einmal bei den Releases zu Wort.

Grand Theft Auto 5 | 15. März

PS5 / Xbox Series X

Wir hätten niemals gedacht, dass wir das neun Jahre nach dem ersten Release für die PlayStation 3 und Xbox 360 noch einmal schreiben müssen: Demnächst erscheint Grand Theft Auto 5. Der immer noch aktuelle Serienteil von Rockstar Games schafft nämlich jetzt auch den Sprung auf die PlayStation 5 und Xbox Series X/S - und damit auf die insgesamt dritte Konsolengeneration.

Die Frage nach den Änderungen ist hierbei vor allem technischer Natur. Rockstar Games verspricht die bislang hübscheste Version von Los Santos mit mehr Fußgängern, einer höheren Dichte an Vegetation, Unterstützung von RayTracing und weiteren Verbesserungen. Inhaltlich gibt es jedoch keine wirklichen Veränderungen im Vergleich zur PS4- und Xbox-One-Version.

Grand Theft Auto 5 | Next-Gen-Ankündigung für die PlayStation 5

Eine kostenlose Upgrade-Funktion für Besitzer der alten Version ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Ihr müsst also GTA 5 neu kaufen, aber ihr könnt immerhin euren Speicherstand übertragen. Zudem gibt es GTA Online für Abonnenten von PlayStation Plus in den ersten drei Monaten nach Release gratis.

Tunic | 16. März

PC / Xbox One / Xbox Series X

Seit der E3 2017 ist Tunic unter Indie-Fans in aller Munde. Der Release des Action-Adventures, welches optisch und spielerisch an frühere "The Legend of Zelda"-Spiele erinnert, hat sich jedoch immer wieder verzögert. Jetzt ist es aber wirklich fertig.

In Tunic schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Fuchses, der an einem mysteriösen Strand aufwacht und schon bald ein ganz großes Abenteuer erlebt. So erkundet ihr die Spielwelt, entdeckt Ruinen und Dungeons, messt euch mit kleinen und großen Gegnern, schaltet neue Fähigkeiten frei und löst zahlreiche Geheimnisse.

Am 16. März erscheint Tunic erst einmal für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S. Ob zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Release für die PlayStation-Konsolen und die Nintendo Switch erfolgt, ist nicht bekannt, aber durchaus realistisch.

Shredders | 17. März

PC / Xbox Series X

Wer in diesem Winter den Schnee vermisst hat, der kann sich auf Shredders freuen. Das Snowboard-Spiel versteht sich selbst als Liebeserklärung an den Sport und nimmt euch mit in eine schneebedeckte offene Spielwelt, in der ihr unzählige Tricks umsetzen könnt. Das Ganze beginnt als ein Einladungsturnier und endet mit euch und euren Freunden auf der Piste.

Spielerisch ist Shredders inspiriert von den Amped-Spielen für die erste Xbox. Stellt euch also auf unkomplizierten Spaß ein, bei dem Tricks im Vordergrund stehen. Es geht um das Parkriding, um Rails und um Grabs, die euch im Spiel von Weltklasse-Snowboardern beigebracht werden sollen.

Der Release von Shredders findet vorerst nur auf dem PC und der Xbox Series X/S statt. Zudem erscheint das Snowboard-Spiel direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass.

Anno: Mutationem | 17. März

PC / PS4 / PS5

Nicht wundern, dass im Namen dieses Spiels eine Zahl fehlt. Anno: Mutationem ist nämlich kein neuer Serienteil der Strategiereihe, sondern ein Action-Adventure in einer Cyberpunk-Welt. Als Ann begebt ihr euch auf eine persönliche Mission durch eine riesige Metropole, die von Megakonzernen, geheimnisvollen Randgruppen und dubiosen Machenschaften durchzogen ist.

Um Anns Ziel zu erreichen, müsst ihr euch mit ihr durch zahlreiche Gegnerhorden schlagen und schießen, sowieso verschiedene Bosse ausschalten. Darüber hinaus sammelt ihr frische Ausrüstung, lernt nach und nach neue NPCs kennen und verbessert eure Werte wie in einem Rollenspiel.

Beim Release konzentriert sich Anno: Mutationem zu Beginn auf drei Plattformen: PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Ob später noch Umsetzungen für die Xbox und Switch folgen, bleibt abzuwarten.

Mario Kart 8 Deluxe: Booster-Streckenpass | 18. März

Switch

Was GTA 5 für die einen ist, ist Mario Kart 8 für die anderen: Ein Dauerbrenner, den Nintendo auch 2022 noch mit neuen Inhalten unterstützt. Genauer gesagt mit einem umfangreichen Booster-Streckenpass, der euch 48 neuaufgelegte Rundkurse bietet.

Mario Kart 8 Deluxe Booster-Streckenpass [Pre-Load] | Nintendo Switch - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.03.2022 09:49 Uhr

Dabei handelt es sich um verschiedene Strecken, die ihr möglicherweise bereits aus den Vorgängern kennnt. Für Mario Kart 8: Deluxe werden diese grafisch überarbeitet und hier und da ein wenig angepasst. Allerdings erscheinen die 48 Strecken nicht in einem Rutsch, sondern in sechs Wellen.

Mario Kart 8: Deluxe | Booster-Streckenpass mit 48 neuen Strecken angekündigt

Der Release der ersten Welle findet am 18. März natürlich exklusiv für die Nintendo Switch statt. Die restlichen Strecken sollen bis Ende 2023 nach und nach veröffentlicht werden.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | 18. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin werfen Square Enix und Entwickler Team Ninja einen neuen Blick auf die Geschichte des ersten Final Fantasys von 1987. Dabei gibt es so einige Unterschiede, sowohl inhaltlich als auch spielerisch.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Steelbook Edition [Exclusive] (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.03.2022 09:28 Uhr

Als Spieler übernehmt ihr das Schicksal von Jack und seinen Freunden Ash und Jed, die versuchen das Chaos aufzuhalten. Die Bewohner der Spielwelt feiern die Truppe als die Ritter des Lichts, aber es gibt Zweifel, denn die Kristalle des Trios sind außergewöhnlich schwarz. Nichtsdestotrotz werfen sich Jack und Co. in den actionreichen Kampf, der von Spielen der "Dark Souls"-Reihe aber auch von Nioh und Ninja Gaiden inspiriert wurde.

Auch neu ist die Plattformwahl zum Release, denn Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint für PC und alle aktuellen Konsolen. Nur Besitzer einer Nintendo Switch gehen vorerst leer aus.

Wer hätte gedacht, dass 2022 GTA 5 und Mario Kart 8 immer noch eine wichtige Rolle spielen? Vermutlich nur die Wenigsten. Abseits dieser beiden Evergreens dürft ihr euch auf ein neues Final-Fantasy-Spin-Off freuen oder aber die Piste in Shredders unsicher machen.