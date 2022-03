GTA, God of War & Co: 13 Spiele, die ihr nie vor euren Eltern zocken solltet

Diese Spiele solltet ihr besser mit verschlossener Tür spielen. Bildquelle: Epic Games/ Getty Images/ Koldunova_Anna

Videospiele zusammen mit der Familie zu zocken, ist etwas Tolles. Es gibt jedoch Spiele, die dafür absolut nicht geeignet sind. In unserer Bilderstrecke findet ihr 13 Games, bei denen eure Eltern besser nicht zusehen sollten.

13 Spiele, die ihr vor euren Eltern verstecken solltet

Es kann schonmal vorkommen, dass eure Eltern euch fragen, was ihr in eurer Freizeit am PC oder an der Konsole eigentlich so treibt. Bei vielen Spielen fällt die Antwort darauf relativ leicht: "Ich rette eine Prinzessin aus den Händen einer feuerspeienden Schildkröte."

Es gibt jedoch auch solche Spiele, bei denen ihr bei dieser Frage in Erklärungsnot kommen dürftet. Wir haben euch darum auf Facebook gefragt, welche Spiele ihr lieber nicht vor euren Eltern zocken würdet. Einige ausgewählten Antworten findet ihr zusammen mit unseren Kandidaten in der folgenden Bilderstrecke:

Um eine peinliche Katastrophe zu vermeiden, solltet ihr die oben genannten Spiele also besser komplett vermeiden. Sei es nun übertriebene Gewalt, knapp bekleidete Frauen oder eine seltsame Mensch-Igel-Beziehung.