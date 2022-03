Holt euch coole Preise in unserem Mass-Effect-Gewinnspiel!

Ist es tatsächlich schon zehn Jahre her, seit Mass Effect 3 die Geschichte von Commander Shepard zu Ende führte? Ja, ist es! Grund genug, den Abschluss einer wegweisenden SciFi-Trilogie gebührend zu feiern! Und das geht am besten mit einem Gewinnspiel.

Commander Shepard bleibt unvergessen

Die ersten drei Spiele der Mass-Effect-Reihe haben sich so tief ins kollektive Bewusstsein der Fans eingebrannt, dass allein die Erwähnung der Namen von Commander Shepard, Dr. Liara T'Soni oder Garrus Vakarian für nostalgische Erinnerungen an ein massives Abenteuer sorgt. Ihr habt unsere Galaxie gegen das Maschinenvolk der Reaper verteidigt und auf dem Weg zum Finale eine unvergessliche und oft emotionale Reise erlebt.

MASS EFFECT Legendary Edition - [Playstation 4, kompatibel mit PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.03.2022 08:25 Uhr

Der durchaus umstrittene dritte Teil der Reihe erschien bereits am 9. März 2012. Trotz einer actiongeladenen Kampagne, in der es aufgrund eurer Entscheidungen zum Verlust geliebter Team-Mitglieder kommen kann, sorgte doch das ursprüngliche Ende für viel negative Kritik. Publisher EA und Entwickler Bioware haben aber nachgebessert und die Geschichte mithilfe eines kostenlosen DLCs zu einem wesentlich befriedigenderen Ende geführt.

Das ist selbstverständlich auch in der Legendary Edition enthalten, die nicht nur die drei Hauptspiele in verbesserter Qualität beinhaltet, sondern auch gleich alle DLCs mitliefert. Nur auf den Multiplayer im dritten Teil müsst ihr verzichten. Der ist aber ohnehin gänzlich entbehrlich.

Zur Feier dieses Jubiläums wollen wir zwei Leute aus unserer Community glücklich machen. Dazu hat uns Electronic Arts (vielen Dank an dieser Stelle!) zwei extrem coole Preispakete zur Verfügung gestellt, die wir hier verlosen.

Erster Gewinn:

1 x Mass Effect Legendary Edition (Plattform nach Wahl)

1 x Mass Effect 3-Artbook

1 x Mass Effect 3-Umhängetasche

Hauptpreis:

1 x Mass Effect Legendary Edition (Plattform nach Wahl)

1 x Mass Effect UT-47 Kodiak Alliance Shuttle als Modell (siehe Bild oben)

Uns ist völlig klar, dass ihr das dringender haben wollt als ein Quarianer ein Stück seltener Technologie für seine Pilgerreise. Also, legen wir los!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Simpel: Vertreibt die Reaper aus unserer Galaxie, bringt den verschiedenen Völkern Frieden und werdet so alt wie eine Asari-Matriarchin oooooooooooooder beantwortet stattdessen die folgende Frage: Was hat Commander Shepard nie in den Spielen gesagt? ACHTUNG: Es gibt mehrere richtige Antworten, die müsst ihr alle nennen! (Die Nennung der Buchstaben a, b, c oder d reicht.)

a) "Kaffee. Schwarz.""

b) "Ich bin Commander Shepard, und dies ist mein Lieblingsladen in der Zitadelle."

c) "Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet."

d) "Ich muss das noch kalibrieren."

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "MASS EFFECT".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Achtung! Es gibt mehrere richtige Antworten. Ihr müsst sie alle angeben!

Sagt uns bitte, für welche Plattform ihr die Legendary Edition gewinnen wollt!

Gebt bitte eure Postadresse an, sonst können wir euch die Preise nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 20. März 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mass Effect Legendary Edition: Commander Shepard kehrt zurück - erster Teaser-Trailer

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!