Steam: Peinliche Geheimbotschaft in Gladiatoren-Spiel sorgt für Shitstorm

Die Steam-Community überschüttet ein Gladiatoren-Spiel mit negativen Bewertungen und Kommentaren. Grund dafür ist ein fassungslos machender Ausbruch in den Patch Notes für das neueste Update.

Das Gladiatoren-Spiel Domina hat auf Steam kürzlich ein Update mit kleinen Änderungen und Verbesserungen erhalten – doch die Steam-Community reagiert mit einem Shitstorm darauf. Der Grund offenbart sich bei genauerem Hinsehen: In den Patch Notes hat der Entwickler Dolphin Barn Incorporated eine völlig halt- und geschmacklose Anti-Masken-Tirade hinterlassen.

Zum jüngsten Update ihres Spiels Domina hat der Entwickler auf Steam wie gewohnt eine kurze Beschreibung zu den neuen Inhalten angefügt – doch anstatt sich auf den Patch zu konzentrieren, wurde in den Text eine peinliche, faktisch inkorrekte und komplett unangebrachte Nachricht über das Tragen von Atemschutzmasken integriert.

In der Tirade lässt sich der Entwickler darüber aus, dass Männer den Lügen nicht glauben und beim Einkaufen ihre Masken abnehmen sollten, weil sie dadurch angeblich Mut beweisen würden. Möglicherweise würden sie damit sogar eine Freundin bekommen, wenn sie ihr Gesicht zeigten. Der Text vermischt somit Sexismus mit Anti-Masken-Verschwörungstheorien, ist in einem beleidigenden und herablassenden Tonfall geschrieben und entbehrt jeglicher tatsächlicher Grundlage.

"TAKE OFF THE FCKN MASKS - Next time you're at the grocery store, try showing a woman your face. Be confident, unafraid of the LIES -- you might get a girlfriend. Women like confidence. Women don't like dudes who cover their faces in fear. What are you afraid of? Getting laid? Grow up." (Quelle: Steam)