Elden Ring: Runen farmen ohne Kampf – Fan zeigt seine Geheimwaffe

Ein Fan zeigt, wie er Runen farmt, ohne seinen Hals zu riskieren. Bildquelle: FromSoftware/ IanaChyrva

Wenn ihr in Elden Ring vorankommen wollt, braucht ihr jede Menge Runen. Ein Fan hat jetzt einen kreativen Weg gefunden, um an die Währung zu kommen, ohne dafür sein virtuelles Leben gefährden zu müssen. Der Trick ist zwar nicht komplett ungefährlich, aber dafür umso unterhaltsamer.

Elden Ring: Fan spielt als Pazifist und gewinnt

In Elden Ring gibt es eigentlich nur einen Weg, um an Runen zu kommen. Ihr müsst kämpfen, siegen und eure Beute dann noch lebendig an einen Ort der Gnade zurückbringen. Wenn ihr genug von den tödlichen Bossen habt, könnt ihr euer Können allerdings auch gegen andere Menschen zur Schau stellen. Der Reddit-User xdc_lis hat jetzt hier einen Weg gefunden, um auch als Pazifist zu triumphieren.

Dafür hat er sich einen kreativen und auch riskanten Trick ausgedacht. Im Startgebiet Limgrave zieht er sich exakt so an wie die Soldaten, die in den Wäldern patrouillieren. Dann muss er nur noch einen Gegner im Schatten eines Busches verstecken, seinen Platz einnehmen und seine Welt für eine Invasion öffnen. Das Ergebnis spricht für sich:

Elden Ring: Fan treibt Invasoren in den Wahnsinn

Die Geheimwaffe des Spielers ist es, den Eindringling einfach so lange zu beschäftigen, bis er die Welt vor lauter Verzweiflung wieder verlässt. Die Gegner greifen Invasoren normalerweise nicht an, also wundert es ihn auch nicht, dass der vermeintliche Soldat einfach weiterläuft, obwohl er direkt an ihm vorbeisprintet. Das Ganze zieht sich über mehrere Minuten, bis er schließlich aufgibt und seine Runen an xdc_lis gehen.

Der Trick des Spielers ist allerdings riskant. Sollte der Eindringling auf die Idee kommen, einen der Gegner anzuvisieren, würde ihm sofort der Name des Spielers angezeigt und die Täuschung auffliegen. Zusätzlich dazu dauert das ganze Theater mehrere Minuten. In unserem Guide verraten wir euch, wir ihr in Elden Ring wesentlich schneller an Runen kommt.