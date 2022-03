PS5-Grafikwunder: Video zeigt, wie schön Horizon Forbidden West wirklich ist

Horizon Forbidden West: Video zeigt ganze Schönheit des PS5-Hits. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment / Deagreez, Getty Images)

Im PlayStation-Hit Horizon Forbidden West könnt ihr durch ein post-apokalyptisches Amerika reisen und real existierende Orte erkunden. Ein detailliertes Vergleichsvideo zeigt nun, wie gelungen echte Sehenswürdigkeiten in Forbidden West umgesetzt wurden.

Horizon Forbidden West besticht auf der PS4 und PS5 mit einer beeindruckend detailliert gestalteten Spielwelt. Die post-apokalyptische Umgebung des PlayStation-Blockbusters basiert auf echten Orten der heutigen USA – und ein Gamer zeigt nun in einem spannenden Vergleichsvideo, welche realen Ortschaften ihr im Spiel besuchen könnt.

Horizon Forbidden West: Video zeigt reale Orte

YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits zeigt in einem Vergleichsvideo, welche real existierenden Sehenswürdigkeiten, Landschaften und Gebäude in Horizon Forbidden West auftauchen und stellt ihre post-apokalyptische Version in der Spielwelt den Original-Versionen gegenüber.

(Quelle: ElAnalistaDeBits, YouTube)

Während einige der Monumente noch in einem relativ guten Zustand sind, haben andere Orte unter dem Weltuntergang vor den Ereignissen von Horizon Zero Dawn deutlich mehr gelitten. Manche sind wie die Gefängnisinsel Alcatraz fast komplett im Meer versunken, von anderen wie dem Stratosphere Tower sind nur noch sandbedeckte Ruinen übrig.

PS5-Hit überzeugt mit fantastischer Grafik

Das Vergleichsvideo zeigt eindrücklich, wie viel Arbeit in das Erschaffen der Welt von Horizon Forbidden West geflossen ist und wie viel Liebe zum Detail in der Umsetzung von Sehenswürdigkeiten wie der Golden Gate Bridge, dem Bellagio-Hotel und -Casino in Las Vegas oder der Lombard Street in San Francisco steckt.

Die Kommentatoren auf YouTube zeigen sich von der Umsetzung der realen Ortschaften dementsprechend begeistert und bezeichnen Horizon Forbidden West wahlweise als Kunstwerk, Meisterstück und das (bisher) schönste Spiel des Jahres.

